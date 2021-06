Næste store etape af havnens udvidelse, der skal finde sted til venstre i billedet, går i gang hurtigst muligt. Pressefoto

Her er firmaet der skal udvide erhvervshavn

Vordingborg - 29. juni 2021 kl. 05:25 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det er det danske entreprenørvirksomhed M.J. Eriksson A/S, der har vundet opgaven med at skulle udvide Vordingborg Havn. Det meddeler erhvervshavnen mandag, efter de sidste brikker i projektet faldt på plads med vedtagelsen af den omdiskuterede lokalplan i sidste uge.

M.J. Eriksson er Danmarks største jord- og anlægsentreprenør med flere end 700 ansatte.

Udvidelsen af Vordingborgs erhvervshavn sker i samarbejde med Norreco og arkitekt- og ingeniørrådgiverfirmaet Sweco.

Projektet udgør omkring 200.000 kvadratmeter havneareal samt 160 meter kaj, og vil få stor betydning for havnens udvikling, forklarer havnedirektør Jan-Jaap Cramer.

- Det bliver den største udvidelse af havnen. Cirka fem gange større end vores sidste udvidelse, forklarer havnedirektøren.

Erhvervshavnen har solid erfaring med nyttiggørelses -og landindvindingsprojekter, blandt andet igennem partnerskabet i EU Interreg projektet DUAL Ports.

Havnen har siden den seneste udvidelse haft en stigende efterspørgsel fra virksomheder, der ønsker at etablere sig på havnen, men på trods af udvidelsen, der blev færdig i 2019, er al plads udlejet.

Pt. er der venteliste på virksomheder, der ønsker at etablere sig på havnen i Vordingborg. Virksomhederne omfatter både traditionelle shippingvirksomheder, entreprenører, transportører og jordhåndteringsfirmaer og senest Vordingborg Biofuels, der vil producere grønt brændstof.

- Vi er utroligt glade for, at M.J. Eriksson og deres samarbejdspartnere skal stå for den nye etape, som er et helt enestående og visionært projekt af sin art, og vi glæder os rigtigt meget til samarbejdet, lyder det fra havnedirektøren, der bakkes op af formanden for havnebestyrelsen.

- Vi skal huske at give os selv et skulderklap og være stolte af, at der faktisk er investeringslystne virksomheder, der ser et kæmpe potentiale i Vordingborg Kommune, udtaler Havnebestyrelsesformand Poul A. Larsen (S).

Hos M. J. Eriksson ser man frem til at komme i gang med udvidelsen.

- Vi har stor erfaring med udførelse af landindvinding og havneudvidelser fra tilsvarende projekter rundt om i hele landet, og entreprisens omfang og indhold giver os mulighed for bringe mange af vores fagkompetencer i spil på den front. Samtidig har vi mange dygtige medarbejdere med bopæl på Sydsjælland og øerne, som i de næste 4-6 år kan se frem til fast arbejdsadresse, siger projektchef Dennis Laursen fra M.J. Eriksson.

Arbejdet med havneudvidelsen går i gang hurtigst muligt, og det indledende arbejde starter allerede i juli. Godt og vel det første år kommer til at gøre området klar, så selve jordopfyldningsarbejdet forventes først at gå i gang om et års tid.

