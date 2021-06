Her er en offentlig cykelsti

Se billedserie Græs og ukrudt står meterhøjt på den offentlige cykelsti på Borrensvej, der går hele vejen langs den prøjede mark. Foto: Mille Holst

Vordingborg - 11. juni 2021 kl. 10:15 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Cyklister kører forgæves, hvis de følger henvisningerne til cykelstien, der fører fra Borren til Sprove. Stien er nemlig usynlig for enhver, der ikke lige ved, at den er der - under det meterhøje græs.

Mellem Borrensvej og Vestervang i Sprove blev i 1953 anlagt en offentlig skolesti. Stien blev efter aftale anlagt på private lodsejeres grunde og tinglyst i 1954. I tinglysningen fremgår det tilsyneladende ikke klart, hvem der efterfølgende skal stå for vedligeholdelsen af den offentlige skolesti. Matrikelejerne mener ifølge et dokument Sydsjællands Tidende er kommet i besiddelse af, at det er kommunen, der alene skal stå for vedligeholdelsen af stien, hvilket kommunen i samme dokument ikke er enig i, blandt andet fordi den offentlige sti kun benyttes i begrænset omfang.

Kurt Strauss foran den offentlige sti, der

forbinder Borren med Sprove - når den altså

bliver holdt. Foto: Mille Holst



For Kurt Strauss, der er den ene af matrikelejerne til den offentlige sti, er det ikke underligt, at stien ikke er særligt brugt. Den er nemlig fuldstændig groet til i meterhøjt græs. Man kan sikkert godt ride på stien og køre på ATV'er, men den er fuldstændig umulig at cykle på - ved T-krydset Borrensvej/Borrensvej nummer tre og fem står ellers et skilt med henvisning til at netop her er der en cykelsti.

Giver borgerne ret Michael Kornbech, afdelingsleder i Trafik og Ejendomme giver dog beboerne ret.

- Vi lægger os fladt ned. Det er en offentlig sti og den skal holdes. Den bliver ordnet i næste uge, siger han og fortæller at den derefter bliver holdt, så man kan både gå og cykle på stien. Kornbech erkender, at stien har været glemt i afdelingen, og han er overbevist om, at der er andre stier rundt omkring, som kommunen har glemt med tiden. Han har derfor igangsat en registrering af alle offentlige stier.