Sidste år kunne styregruppen bag Fransk Forår som de første modtage den nystiftede publikumspris, som udspringer af Vordingborg Kommunes kulturpriser. Nu skal der gang i afstemningen for at finde ud af, hvem der skal løbe med prisen i år. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Her er de nominerede til publikumsprisen

Vordingborg - 21. januar 2021 kl. 17:12 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Siden 1. januar har man haft mulighed for at indstille kandidater til publikumsprisen, som er en del af Vordingborg Kommunes kulturpriser.

Nu er der lukket for indstillingerne, og blandt de mange indkomne forslag er der udvalgt fem kulturoplevelser, som nu i den kommende tid skal dyste om at få publikumsprisen 2020.

- Det er ingen hemmelighed, at Covid-19 desværre har gjort det svært at gennemføre kulturoplevelser på normal vis gennem det meste af 2020. Alligevel er de mange indstillinger til Publikumsprisen med til at vise, at det er lykkedes at skabe spændende og mangfoldige kulturoplevelser i vores kommune - trods svære odds, siger Thorbjørn Kolbo (S), der er formand for Kultur, Idræt og Fritidsudvalget.

Indstillingerne til publikumsprisen fordeler sig bredt i kommunen, men tre af dem finder man på Møn.

Luffes Lyd er nomineret for en række havekoncerter, der fandt sted hen over sommeren. Her blev der holdt en række intime og festlige havekoncerter med liveindspillinger i det naturskønne område på Vestmøn, hvor Luffes Lyd har studie.

Verdenslitteratur på Møn er også nomineret til prisen. Litteraturfestivalen forløb over to dage i september, og den prisbelønnede forfatter Kirsten Thorup fortalte om sit forfatterskab for udsolgte døre på Saftstationen på Møn.

Tirsdagsmarkedet, som Møns Handelstandsforening står bag, er den tredje af de mønske nominerede. På trods af corona-krisen lykkedes det at holde et marked i hovedgaden seks tirsdage i juli og august.

I Vordingborg er det spillestedet Stars, der er nomineret til publikumsprisen. Spillestedet fik sidste år store problemer med at få afholdt koncerterne, men det lykkedes at få rykket mange koncerter fra foråret til efteråret.

Mange har peget på forskellige koncerter og aktiviteter på Stars, og derfor er spillestedet indstillet samlet.

- Vi er meget glade og stolte over at være blevet indstillet, og så endda i et år, hvor vi var lukkede i så mange måneder, fortæller spillestedsleder Simon Sandfeld.

- Vi lykkedes rigtig godt med at få lavet en masse arrangementer under corona-restriktionerne, hvor gæsterne har været glade og trygge, lyder det fra spillestedslederen.

- Gæsterne har i høj grad selv været med til, at det har kunnet lade sig gøre. Det har været noget mere omstændigt at være koncertgæst med de mange nye krav, der har været, men de har været meget tålmodige og forstående, forklarer han og sender samtidig en stor tak til spillestedets mange frivillige, der har været »ekstraordinært omstillingsparate«, som han beskriver det.

- Langt de fleste af koncerterne lykkedes det os at få gennemført i efteråret, før vi lukkede ned igen. Og det blev også til nogle gode anderledes typer koncerter. Der har virkelig været nogen stjernestunder imellem, forklarer Simon Sandfeld.

En af de noget mere uventede nomineringer til publikumsprisen finder man i Præstø, hvor det er Forældreforeningen for Præstø børnehus, der er blevet indstillet. I løbet af året fik forældregruppen arrangeret mange events, som har været åbne for alle. Man stod blandt andet bag fastelavn, et sankt hansløb, et nisseløb og nytårsløb i Præstø.

- Vi har haft rigtig mange andre planer, men det har været svært at få gennemført nogen af dem på grund af coronaen. Det har handlet om at finde nogen alternative måder at gøre hverdagen mere inspirerende for børnene, fortæller Barbera Ziska, der er en af medlemmerne i forældrebestyrelsen.

Hun tilføjer, at man har haft rigtig god opbakning til de forskellige events både fra familier i Præstø og fra omegnen.

Med de fem nomineringer på plads, går afstemningen nu i gang. FRa på mandag, 25. januar, kan man stemme på sin favorit via Møns Banks hjemmeside. Lidt usædvanligt er der dog endnu ikke sat dato på, hvornår vinderen skal kåres.

Vinderne vil blive offentliggjort, når vi forhåbentligt senere på året kan fejre kulturlivet i Vordingborg Kommune ved en fejring på Stars, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

Ved prisfesten vil man også hylde producergruppen Møn Sessions og fotograf Per Rasmussen, som har vundet henholdsvis hovedpris og særpris ved dette års Kulturprisuddeling.

