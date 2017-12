Mange af Vordingborg IFs unge spillere var mødt frem for at opleve kåringen af foreningen som årets fodboldklub på Sjælland. Foto: Lars Christensen

Her er årets fodboldklub på Sjælland

Foreningen får blandt andet prisen for en imponerende medlemsfremgang, for dens store engangement i at styrke pige/kvindefodbold og for at være gode ambassadører for fodbolden rundt om på Sjælland.