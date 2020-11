Med en kunstigt anlagt sø og en natur, der får lov at gro vild, har de tre køer fået en lille grøn oase at rende rundt i. Her fordrer Kim Olsen dem et par æbler. Foto: Thomas Olsen

Her deles man om køerne

Der skal ikke andet end et par æbler til for at få dem til at hoppe og danse. De tre køer i indhegningen i Nyråds østlige udkant er vant til at leve udelukkende af det græs og det vand, som de selv kan finde på det godt to hektar store naturområde, så det er nærmest som slik, når Kim Olsen kommer med æbler til dem.