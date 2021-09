Martin Pedersen, direktør i byggefirmaet Brdr. Pedersen, og Kasper Pedersen, indehaver af EDC i Vordingborg, glæder sig over at husene på Næs Å Bakken for alvor begynder at skyde op af jorden. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Her bygges på livet løs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her bygges på livet løs

Vordingborg - 17. september 2021 kl. 07:58 Af Mille Holstmille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Nye parcelhuse og rækkehuse skyder op på Næs Å Bakken i Ørslev og det glæder både byggefirma og ejendomsmægler, at der er godt gang i salget. Og priserne - de bare stiger og stiger.

Der er godt gang i byggeriet i Ørslev. På Næs Å Bakken er de fleste parcelhusgrunde allerede solgt og byggefirmaet Brdr. Pedersen fra Nørre Alslev er i fuld gang med at opføre de første af i alt 28 lavenergi dobbelthuse, som ligger på skråningen med en skøn udsigt over dalen.

- Vi bygger på bestilling efterhånden som folk køber grundene, fortæller Martin René Pedersen, direktør i Brdr. Pedersen, og regner med at de første beboere i dobbelthusene kan flytte ind til januar.

Det er lokalplanen for området, der definerer, hvilken type huse, der kan bygges på grundene, og derfor har Martin Pedersen placeret 13 parcelhuse i yderkanten af området, mens resten bebygges med etplans dobbelthuse. De blandede boligtyper håber han giver en god balance mellem børnefamilier og seniorer i kvarteret.

- Parcelhusene er typisk for de lidt yngre, mens rækkehuse henvender sig til alle, dog især ældre grupper, fortæller Martin Pedersen.

- Det er fedt, når der er en god blanding, synes han og fortæller iøvrigt, at der er bygget et orangeri til grundejerforeningen på Næs Å Bakken, som beboerne kan benytte for eksempel hvis de en dag får mange gæster.

Prisstigninger i vente Siden finanskrisen har der manglet nye rækkehusprojekter i Vordingborgområdet, fortæller Kasper Pedersen, indehaver af EDC i Vordingborg, og han glæder sig over, at projektet på Næs Å Bakken er kommet godt i gang.

En ting er dog væsentligt anderledes end ved tidligere byggerier: Priserne stiger i et tempo, der gør at de huse, der pt- er ved at blive bygget allerede i løbet af det kvartal, hvor de bliver opført, stiger med en kvart million.

- Derfor er vi allerede i gang med at sætte priserne op på de næste huse, fortæller Martin Pedersen og oplyser at prisjusteringen sker per 1. oktober.

Prisstigningen skyldes dels den generelle prisstigning på boligmarkedet, dels omkostningerne på materialer.

- Materialerne til et hus koster 300-400.000 mere end for bare et kvartal siden, fortæller Martin Pedersen.