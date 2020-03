Henrik Hansen Automobiler er klar til første spadestik

Stensved: Én af de lokale virksomheder, som for nylig har fået en byggetilladelser af Vordingborg Kommune, er Henrik Hansen Automobiler A/S fra Vordingborg. Her har man for lang tid siden søgt om at få lov til at bygge et nyt bilhus i den nye erhvervspark ved sydmotorvejens afkørsel 41.