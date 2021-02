Se billedserie Flemming Jensen har efter ulykken været på campingferie med forældrene til én af pigerne, som han reddede. Foto: Kim Rasmussen

Helten bliver stadig rørt når han tænker tilbage

Vordingborg - 11. februar 2021 kl. 06:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Øjnene er blanke, og stemmen begynder at skælve, da Flemming Jensen, en 61-årig buschauffør fra Præstø, fortæller om dengang, han for 10 år siden reddede to piger, Cecilie og Karoline, fra at omkomme på en isflage i Præstø Fjord.

- Det rammer én en gang imellem. Som nu, siger Flemming Jensen, da han for sit indre syn genoplever rædslerne.

Han var under ulykken 11. februar 2011 formand for Trygfondens redningsjolle. Efter alarmen strøg Flemming Jensen og to andre fra Præstø Sejlklub af sted i gummibåden for at lede efter de 13 elever og to lærere, som var kæntret i en dragebåd på fjorden.

- Det var et rent helvede. Alt var kaos, siger Flemming Jensen.

Han fik efter ulykken et tæt forhold til Cecilies forældrene, især faderen.

- Vi ringede tit sammen om aftenen. Brugte hinanden, tudede lidt, fortæller Flemming Jensen.

Ud over de to piger på isflagen fandt Flemming Jensens besætning også den kæntrede dragebåd, der lå med bunden opad ikke langt fra Feddets sydvestlige spids.

- Vi havde ikke kræfter til at vende båden, så vi bankede løs for at finde ud af, om der befandt sig nogen nedenunder. Det gjorde der ikke, og så var det bare i gang med at lede videre, fortæller Flemming Jensen.

Hans kone, Sanne, befandt sig den dag for ti år siden bag de rød-hvide afspærringsbånd på Præstø Havn, hvor der holdt flere ambulancer, politibiler og en akutlægehelikopter.

Sanne sørgede blandt andet for at hente tæpper hos Cafe Mocca til at varme de forfrosne kroppe, som blev bragt på land. Det var Sanne, som på den daværende Skipperkroen fik hevet det våde tøj af Cecilie og pakket hende ind i et tæppe.

- Det var en uhyggelig dag, og der var en mærkelig stemning. Helikoptere og sirener. Der var lavtryk, så lydene blev ligesom forstærket, siger Sanne.

