Hellere lugte af fisk end at lugte af hash

Emnerne for valgmødet på Møn Bibliotek mandag aften var egentlig "bosætning" og "det gode liv", men det kom til at stritte i alle retninger. En ting er dog sikkert for tiden: Der kan ikke holdes et møde på Møn, uden at ferieparken ved Hjelm Bugt kommer op.

Det skete da også mandag aften, men først som det tredje spørgsmål og kun efter at det var blevet perifert berørt under partiernes tre minutter lange præsentation.

Da Leif Lilja - som havde et synspunkt i Sjællandske om emnet mandag - endelig bragte det op, var det som om forsamlingen endelig vågnede op. Emnet var uundgåeligt og ventet. "Hvordan kan man lave en bæredygtig ferieby halvanden gang større end Stege", lød det retoriske spørgsmål.

Bæredygtigt eller ej Fælleslistens Torben Folke Månsson lagde ud med at erklære sig stik imod ferieparken, og Alternativets Annabianca Milter stemte i.

- Det kan ikke laves bæredygtigt. I stedet skal vi hellere satse på at styrke landsbyerne, sagde hun.

Mette Gerdøe (EL) var helt enig og ville gerne lade turister, der har de lyster, tage til Lalandia. Hendes sidemand Michael Rybjerg Juliussen (SF) gjorde opmærksom på, at det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvordan en park skal se ud, og SF går ind for højst 200 boliger med 1000-1200 sengepladser.

Konservative Lis Due Rasmussen mente heller ikke, at en feriepark kan være bæredygtig, og Heino Hahn (NB) mente ikke, at der kan være plads til to feriefabrikker. Den anden er Sukkerfabrikken.

Søren Hansen (DF) syntes, at det er en snæver, enøjet tankegang, at det hele skal ligge på Møn. Men skal feriefabrikken gennemføres, skal investor betale for både vand og kloakering.

Endelig var der Venstres Ole Hansen og Kenneth Andersen (S), der anslog en mere forsonlig linje.

- Placeringen er lavet i 1986 under den gamle Møn Kommune som en af de 20 steder i Danmark uden for de store byer, hvor det er muligt, vi er nødt til at behandle det i kommunalbestyrelsen. Men investoren er nødt til at tage hensyn til både Dark Sky og Møn Biosfære, slog han fast.

Ole Hansen var træt af, at debatten er fastlåst.

Kommunalbestyrelsen siger, at det ikke skal være til 2.500 personer, men måske til 1200. Så svarer det til Råbylille Strand, og der er der vel ingen, der taler om massive trafikale problemer, mente han.

Kystlinje Et andet spørgsmål gik på den lange kystlinje. Hvordan kan vi udnytte den bedre til gavn for fastboende og turister?

Den tog Annabianca Milter straks op og advokerede for en ø med nul sprøjtemidler. Den toppede Michael Juliussen ved at tale for hele Vordingborg Kommune som økologisk kommune.

Den idé var Søren Hansen dog ikke med på, for med økologi stiger CO2-udslippet, mente han. Annabianca Milter var ikke sen til at replicere, at det kommer an på, hvad man dyrker.

Kenneth Andersen gjorde opmærksom på "Det Blå Kort", som blev udviklet for et par år siden og viser masser af muligheder for at bruge hele kommunens maritime muligheder.

Heino Hahn foreslog en app, som viser, hvor man kan vinterbade. De Radikales Lars Bakke Olsen talte begejstret for, at de unge skal have gode muligheder for at bruge den megen vand, vi har. Og så citerede han salig Erhard Jakobsen:

"Hellere lugte af fisk end at lugte af hash".

Torben Månsson glædede sig over, at der nu bliver taget hånd om de mindre havne, og Kenneth Andersen foreslog at kikke mod Præstø, der har gang i alle mulige vandaktiviteter.

Psykisk sårbare unge Men også et emne som hvad vi gør ved unge, der går rundt og har det dårligt, var oppe at vende.

Det var et sværere og mere ukonkret emne, men politikerne kom omkring den tidlige vurdering af deres parathed.

- Vi skal skubbe på landspolitikerne at få afskaffet uddannelses-paratheds-vurderingerne, sagde Kenneth Andersen, der selv er skolelærer, go det var der vist ikke, der var imod. Måske ikke mindst fordi ordet er svært at udtale.

Lis Due Jespersen var i hvert fald helt på linje og plæderede så for, at Vordingborg skal være en frikommune. Der stoppede enigheden så hos Michael Juliussen, som hellere ville styrke skolerne i almindelighed. Og Mette Gerdøe syntes, at der er ret store frihedsgrader i dag.

Søren Hansen påpegede et stort problem ved, at lærerne bliver langtidssyge, og børnene får vikarer.