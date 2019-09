Dieter Bruun - her fotograferet ved Stafet For Livet Vordingborg - og har nu været med til at skaffe«Tænd et Lys« til Vordingborg. Foto: Lars Christensen

Hele Danmark vender blikket mod Vordingborg

- At få »Tænd et Lys« til byen er et stort ønske, der går i opfyldelse. Efter at have arbejdet på det i flere år er det dejligt endelig at kunne få lov at vise Vordingborg frem fra sin smukkeste side. Vi glæder os til at kunne præsentere et flot program for hele dagen, som kulminerer med den smukke lysceremoni, hvor området omkring Danmarks Borgcenter vil blive lyst op af de mange lysposer, som vi sætter op som Knæk Cancer-blomsten, fortæller Dieter Bruun, eventmanager for dagen.