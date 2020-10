Kasserer Gitte Kærholm Nielsen, til venstre, og formand Lotte Vinge træder sammen med resten af bestyrelsen for Museumsgårdens venneforening tilbage i protest over gårdens ændrede status. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Hel bestyrelse trækker sig efter ændring af museumsstatus

Vordingborg Kommunes beslutning om at lade Museumsgården i Keldbylille ændre status til »associeret museum« ser ud til at give kraftigt bagslag. I hvert fald meddeler den samlede bestyrelse for museumsgårdens venneforening nu, at ingen af de syv medlemmer ønsker at fortsætte under de fremtidige vilkår. Det oplyser formand Lotte Vinge til Sjællandske.