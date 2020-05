Heino Hahn må erkende, at han tog fejl i forløbet om fastansættelsen af John Kusz. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Heino bøjer sig: Ansættelsesforløb var efter bogen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heino bøjer sig: Ansættelsesforløb var efter bogen

Vordingborg - 24. maj 2020 kl. 14:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

John Kusz har, siden han tiltrådte som direktør for AffaldPlus, været ansat på åremål.

Den tidsbegrænsede stilling udløber i år, og derfor besluttede AffaldPlus' bestyrelse i august 2019 at fastansætte John Kusz fra november 2020.

Det skete, uden at stillingen blev slået op. »En procedurefejl«, lød det fra et af AffaldPlus' bestyrelsesmedlemmer, Heino Hahn, der mente, at der var tale om kammerateri.

I Kommunernes Landsforening fastslår man, at der ikke har været urent trav. Her peger man på rammeaftalen for åremålsansættelse. »... overførsel af den ansatte til varig ansættelse i samme stilling kan ske uden stillingsopslag«.

Heino Hahn oplyser til Sjællandske, at han er glad for, at sagen er belyst.

- Jeg bøjer mig. Den korrekte procedure er fulgt, men jeg synes, at det er ærgerligt, at stillinger med stort ansvar og høj lønramme ikke skal slås op, siger Heino Hahn.

AffaldPlus er ejet af seks kommuner, deriblandt Vordingborg.