Se billedserie - Når jeg sætter min underskrift står jeg ved den, siger Heino Hahn (NB), der beskylder sin tidligere partikammerat Marie Hansen (DF) for at sælge valgflæsk. Foto: J.C. Borre Larsen

Heino Hahn til tidligere partikammerat: Det er det rene valgflæsk

Vordingborg - 28. august 2021 kl. 18:14 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Heino Hahn (NB) havde nær fået morgenkaffen galt i halsen, da han læste, at Marie Hansen (DF) kræver minimumsnormeringer på plejecentrene. Hun har selv været med til at skrive under på besparelserne på ældreområdet. Og en underskrift kan man ikke løbe fra.

- Det er malplaceret at kræve minimumsnormeringer og mere i løn, når hun samtidig har skrevet under på en besparelse på området. Man kan ikke både blæse og have mel i munden, siger Heino Hahn, der mener, at Marie Hansen ikke skulle have skrevet under på budgetforliget, hvis hun vil have bedre forhold for de ældre. Hun havde ikke pistolen for panden, så hun havde mulighed for at gå.

- Jeg var selv med til budgetforhandlingerne, så jeg ved det. Hun ville have flere penge til børne- og skoleområdet. Jeg ville ikke tage pengene fra de ældre - derfor gik jeg, siger Heino Hahn, der gerne vil høre, hvad Marie Hansens løsning på ældreområdet er. Har hun den, kan den overføres til børneområdet.

- Vi har et børneområde, der altid skal have flere penge. Så jeg vil gerne have svar fra Marie Hansen på, hvordan hun vil løse det, når hun selv har skrevet under på besparelserne. Som politiker har man et ansvar. Det her er det rene valgflæsk, fortsætter han.

Kompromisets kunst Den udlægning er Marie Hansen ikke enig i. Tværtimod kæmpede hun til det sidste for penge til de ældre under budgetforhandlingerne, siger hun.

- Heino ved ikke, hvad han taler om. Han havde for længst rejst sig og forladt forhandlingerne. Alle andre ville tage rigtig meget fra de ældre - omkring fem millioner kroner. Jeg sikrede et sikkerhedsnet på tre millioner kroner til området, siger Marie Hansen, der ikke ser noget problem i at foreslå minimumsnormeringer, selvom hun har skrevet under på budgettet.

- Det er det, demokrati går ud på. Man giver, og man tager, fastslår hun.

Hun uddyber, at det altid har været hendes politiske linje at gøre noget for de ældre. Men hun har valgt flere af de omkostningstunge områder som sine hjertebørn. Derfor er hun nødt til at gå på kompromis.

- Jeg kæmper for vores børn, unge, familier, ældre, psykiatri og handicap. Vi skal først tage os af vores medmennesker. Så må mursten, kunst og kultur vente, siger Marie Hansen.

Gammel strid Det er ikke første gang, de to skændes om en underskrift. Mens Heino Hahn endnu var i DF, skrev han under på rådhusbyggeriet, som hans nye parti, Nye Borgerlige, er mindre begejstret for. Han står dog ved sit ansvar.

- Når jeg sætter min underskrift, står jeg ved den. DF hænger på den, og jeg hænger på den, fordi jeg satte den. Jeg var enig i forhold til budgettet på det tidspunkt. Men hvis det bliver dyrere, har jeg ret til ikke længere at være enig, siger Heino Hahn.

Anderledes ser Marie Hansen på den sag. Hun har hele tiden været imod rådhusbyggeriet og var dermed imod partilinjen, da DF skrev under.

- Jeg blev rasende, fordi Heino gik ind og skrev under med mit mandat, selvom han vidste, at jeg var imod rådhuset. Det var derfor, jeg ikke kunne bakke op om ham som spidskandidat, siger Marie Hansen.