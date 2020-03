Se billedserie Spejderhytten Dehnshytten, der her ses mellem træerne, er nærmeste nabo til den nye skovbegravelsesplads. Heino Hahn (DF) mener, at det er alt for tæt på.Foto: Jørgen C. Jørgensen

Heino Hahn bekymret for skovbegravelser: Tænk på spejderne

Vordingborg - 03. marts 2020

Planerne om en skovbegravelsesplads midt i Vintersbølleskoven ved Vordingborg er rykket et stort skridt nærmere realisering, efter politikerne i kommunalbestyrelsen godkendte aftalerne mellem kommunen og godsejer Anne Sophie Iuel fra Petersgaard Gods.

Det er dog ikke alle politikerne, der er begejstrede for udsigten til at døde skal ligge begravet i skovbunden.

- Pladsen kommer til at ligge meget tæt på en spejderhytte. Vi kan godt forudse, at når de har natløb, så kan det godt blive for tæt på for nogle børn, lød bekymringen fra Heino Hahn (DF).

- Den pågældende godsejer ejer mange skove. Der er masser af muligheder for at placere skovbegravelsespladsen andre steder, tilføjede han.

Kritikken fra Heino Hahn og parti-kollegaen John Pawlik gav dog ikke anledning til en ændring i planerne for skovbegravelsespladsen.

- Nu har jeg selv været spejder i en del år. Jeg tænker, at det ville kunne give stemning med et natløb i sådan et område, lød det muntre svar fra borgmester Mikael Smed (S).

Godsejer Anne Sophie Iuel har forståelse for, at ikke alle er begejstrede for begravelser i skoven, men hun understreger, at det netop ikke er tanken, at gæster i skoven skal passere forbi en kirkegård. Der kommer for eksempel et totalt forbud mod gravstene og blomsterkranse, så området fortsat har karakter af en skovbund.

Med tilladelserne fra kommunen mangler godsejeren nu blot den endelige godkendelse fra kirkeministeriet, før hun kan gå i gang med at indrette skovbegravelsespladsen. Hun håber, at området kan tages i brug til sommer, når skoven står grøn og smuk.