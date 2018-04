Send til din ven. X Artiklen: Heftig debat om cabaretgrund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heftig debat om cabaretgrund

Vordingborg - 27. april 2018 kl. 17:55 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om den såkaldte cabaretgrund i Stege på Møn får endnu mindst ét kapitel, selvom der har været stor folkelig modstand mod et forslag om at sælge grunden til en bygherre, der vil opføre lejlighedsbyggeri i tre etager.

Den idé har over 250 borgere fra Møn gjort indsigelse over, men alligevel mener et flertal i kommunalbestyrelsen ikke, at man har haft nok dialog med borgerne om sagen.

Derfor endte det med, at et flertal på 20 stemmer torsdag aften vedtog, at dialogen med de berørte parter, herunder bygherren, skal genoptages i håb om, at man ad den vej når et kompromis.

Ni kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte ellers for, at området uden videre debat skal udlægges til grønt område, som mange af borgerne i høringssvarene har udtrykt ønske om, men flertallet i kommunalbestyrelsen mener altså, at der skal gøres endnu et forsøg på at få grunden i spil som en attraktiv brik i udviklingen af Stege.

Et af de mere bemærkelsesværdige indlæg i debatten på kommunalbestyrelsesmødet kom fra socialdemokraten Nikolaj W. Reichel, som argumenterede for mere dialog ud fra en tanke om, at alle de, der går ind for at byggeri på grunden, måske ikke har følt, de har kunnet komme til orde indtil nu.

Det var ikke et argument, der imponerede formanden for Stege og Omegns Lokalråd, Leif Iversen, som kaldte det »skammeligt«, hvis politikerne vil give mere indflydelse til dem, der ikke har ytret sig i debatten indtil nu, fremfor dem, der rent faktisk har brugt tid på at engagere sig.

