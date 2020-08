Der er masser af liv og atmosfære på Hårbølle Havn, som risikerer at gå tabt, hvis havnen mister sin status som lystbådehavn, mener blandt andre Arlette Walsøe, som har sendt dette billede fra en sommeraften i år for at illustrere miljøet på havnen.

Send til din ven. X Artiklen: Havneudvalg inviterer borgmester til møde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havneudvalg inviterer borgmester til møde

Vordingborg - 20. august 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en grim overraskelse lokalt i og omkring Hårbølle Havn, da socialdemokraterne i Plan- og Teknikudvalget, med resten af S-gruppens opbakning, i sidste uge vendte på en femøre og nu ikke længere går ind for at poste cirka 5,5 millioner kroner i en stærkt nødvendig renovering af havnen. I stedet stillede de tre socialdemokrater i udvalget forslag om, at der skal laves en konsekvensberegning på at omlægge havnen til jollehavn - et forslag, som fik Venstres Kirsten Overgaard til straks at bruge standsningsretten, så sagen nu går direkte videre til Kommunalbestyrelsen i næste uge.

Men inden da vil havneudvalget i Hårbølle Havn meget gerne have et møde med borgmester Mikael Smed om sagen.

- Vi var helt uforberedte på den nye udmelding fra udvalgsmødet i Plan og Teknik fra 12/8 2020, den går helt i modstrid med den udmelding vi har fra juni dette år. Vi er virkelig bekymret for Hårbølle Havns fremtid og har derfor sendt en invitation om et møde til borgmester Michael Smed vedr. Hårbølle Havns fremtid, skriver havneudvalget i en udtalelse ovenpå et møde, der blev holdt lokalt tirsdag aften.

Havneudvalget bakker samtidig op om et læserbrev skrevet af Liselund Fontænens Steffen Steffensen, bragt i Sjællandske tirsdag, hvor erhvervsmanden påpeger, at økonomien omkring Hårbølle Havn ikke blot kan gøres op i antal lystsejlere og den indtjening, der kommer derfra, men i høj grad også handler om, hvad Hårbølle Havn bidrager med til hele lokalområdet i form af udvikling, attraktion og tilflytterpotentiale.

En af deltagerne i tirsdag aftens møde var Arlette Walsøe fra Havnehøkeren på Hårbølle Havn. Hun lægger ikke skjul på, at en omlægning til jollehavn - hvad det så end konkret indebærer - efter hendes mening vil skade hele lokalområdet.

- Jeg har en følelse af, at man går i gang med at afvikle et område, som ellers er under udvikling, siger hun.

Læs mere i Sjællandske torsdag