Havnesag retur til udvalg

Se billedserie Både Venstres Bo Manderup og de Radikales Michael Larsen ser det som en foreløbig sejr, at sagen om Hårbølle Havns renovering nu ryger tilbage til Plan og Teknikudvalget. Alternativet havde været at risikere et direkte nederlag til et flertal anført af Socialdemokraterne, som har talt for at få undersøgt havnens potentiale som jollehavn.

Vordingborg - 28. august 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der sidder 29 politikere i Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse - og de 13 af dem er socialdemokrater. Altså ikke noget absolut flertal men alligevel en hård nød at knække, når der opstår uenighed i udvalgene.

Det var netop det, der gjorde, da sagen om den 5,5 millioner kroner dyre renovering af Hårbølle Havn kom til behandling i Plan og Teknik, hvor socialdemokraterne sagde nej til investeringen og i stedet bad om at få undersøgt mulighederne for at omdanne Hårbølle Havn til en jollehavn.

Onsdag aften dukkede sagen så op i kommunalbestyrelsen, hvor Venstre og de radikales Michael Larsen - der alle er tilhængere af renoveringen - undgik at lide nederlag til socialdemokraterne og eventuelt andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, der kunne finde på at stemme imod renoveringen.

Det gjorde de to partier ved, repræsenteret af Venstres Bo Manderup, at stille forslag om, at sagen i stedet nu sendes retur igen til Plan og Teknik. Formålet skal være at få gennemført en »dialogproces« med havnens brugere og andre interessenter om idéer og perspektiver for udvikling af Hårbølle Havn, afsluttende med et borgermøde, hvor disse kan drøftes«, som Bo Manderup formulerede det.

Ved samme lejlighed skal udvalget også tage stilling til en vinterrenovering af Hårbølle Havn, så de nuværende problemer ikke bliver endnu dyrere længere fremme i tiden, og endelig skal der gennemføres en analyse af alle kommunens havne og deres fremtidige udviklingsmuligheder.

Både Bo Manderup og Michael Larsen understreger overfor Sjællandske, at deres holdning fortsat er, at Hårbølle Havn skal renoveres og fastholdes som et aktiv på Vestmøn - og ved at få sagen tilbage i udvalget har man undgået, at forslaget om en jollehavn blev båret igennem af flertallet i kommunalbestyrelsen.

- Det er lykkedes os at få overtalt flertallet til at sige stop, før man bare siger »riv Hårbølle Havn ned«. Vi har vundet lidt tid, så vi kan få en dialog med borgerne og brugerne, og den dialog håber vi så munder ud i enighed om, at Hårbølle Havn fortsat skal være lystbådehavn, siger Michael Larsen.

Bo Manderup har samme indstilling:

- Efter udvalgsmødet så det ud til, at vi ikke kunne få gennemført den investering, der er brug for i Hårbølle Havn, siger han og forklarer videre, at forløbet derefter bag kulisserne handlede om at få afværget et truende nederlag - og derigennem opstod idéen om at få sagen tilbage til genbehandling i udvalget.

- Det syntes vi var en bedre idé end at lide nederlag i kommunalbestyrelsen. Vi håber så, det vil medføre, at man når til enighed om at renovere Hårbølle Havn, siger Bo Manderup.