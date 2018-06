Se billedserie Svend Jensen fra Møns Sportsdykkerklub viser kllubbens båd Brutalis frem. På tabletten viser han videoer fra havbunden ved Møns Klint.

Havnens Dag trækker vandhundene til Nordhavnen

Vordingborg - 10. juni 2018 kl. 15:30 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var dygtige svømmere i våddragter, dykkere i våd- og tørdragter, kajakpolo-kombattanter med hjelme på hovedet, roere og mange andre, der dyrker deres sport på eller i vandet, skriver Sjællandske. Herudover var der også andre organisationer, der bare så sit snit til at vise flaget som f.eks. krolfspillerne, der gjorde andre interesserede ved at spille krolf på et bakket stykke græs ved siden af roklubben i Vordingborgs Nordhavn.

Endelig var der en borgmester, der satte det hele i gang kl. 10 lørdag formiddag.

Mikael Smed (S) takkede de mange foreninger og arrangørerne bag Havnens Dag, som i Vordingborg er udvidet til Aktiv Havn.

- Flere end 20 foreninger har meldt sig til Havnens Dag, og det er ikke alle, der har noget med vand at gøre. Men det vidner jo bare om, hvilken interesse der er for begivenheden, sagde han og fortsatte:

- Vandugen plejer at være efter skolernes sommerferie, men i år starter vi ugen med Havnens Dag.

Efter talen blev borgmesteren sat ned i en kajak sammen med to habile kajakroere fra den lokale ro- og kajakklub. De befordrede ham ud til et bål, der var arrangeret et godt stykke ude på vandet, og vel ankommet antændte han det. Nogen må have hældt noget brandbart ud over det, for det blussede op med det samme. Man skulle tro, det var sankthans, men mon ikke arrangørerne var klar over datoen, selvom det har været varmt længe.

Dykkerklub viste sig frem

Møns Sportsdykkerklub var til stede på plænen foran roklubben, og de havde taget deres båd, Brutalis, med.

- Vi dykker ud for Møns Klint og Grønsund, og så tager vi også på ferie sammen. 15 af os har lige været på Malta, fortæller næstformand i klubben Svend Jensen.

De er 40 medlemmer, hvoraf de 10-12 er aktive. Klubben ligger i Fiskerstræde i Lendemarke lige før broen til Stege By.

Vordingborg Svømmeklub lagde op til en seriøs svømmekonkurrence med en anlagt bane med bøjer. Kl. 10 var der indtjekning, og det viste sig, at der var 12 tilmeldte svømmere, da de lagde fra land kl. 12.30. Det endte med at blive Frank Juncker, der vandt konkurrencen for 1.050 meter, og det gjorde han på 28 minutter og 32 sekunder.

Svømmeklubben vil gerne have faste baner i Nordhavnen.

Ro-og Kajakklubben lagde lokaler og vand til det flotte arrangement, og derfor var det også naturligt, at klubben gav publikum mulighed for at prøve en tur på vandet.

Kajakpoloansvarlig i klubben Jens Christian Børsmose trænede de, der måtte have lyst, i at sidde i en kajak og i, hvordan man skal bevæge sig.

Det benyttede f.eks. Liliam Ventusa sig af. Hun sad godt i kajakken, og selv tilskriver hun det, at hun har en god balance efter at have dyrket kampsport i mange år.

Klubbens formand Bent Hummelmose fortæller, at klubben laver en »kajakpolocamp« 1. - 4. juli.

- Man spiller vandpolo om dagen og hygger sig om aftenen, og det er da også meningen, at de unge mennesker - for det er fortrinsvis unge, det henvender sig til - skal ud og kikke lidt på Vordingborg, lover han.

Man kan melde sig til på klubbens telefonnummer, som er 21353209.

