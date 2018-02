Martin Kviatkowski og Rasmus Tambour skutter sig i blæsten på Vesthavnen, hvor bugserbåden Loke fremover får base. Forleden var den base for dykkere, som skulle tjekke coasteren Rix Partner for skader. Foto: Poul Poulsen

Havnen får egen bugserbåd

Vordingborg - 01. februar 2018 kl. 17:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bugserbåden Loke suste tidligere på ugen en strandet coaster til undsætning i Vesthavnen - men da var den netop kommet fri.

Bugserbåden fik dermed ikke behov for trækkraften i den 700 hk stærke dieselmotor under dørken, men den kom alligevel i arbejde. Den medbragte dykkere, som skulle stå for undervandsundersøgelser af coasterens skrog.

Sydhavsøernes Sø-entreprise står bag bugserbåden, og det er netop aftalt med Vordingborg Vesthavn, at B/B Loke fremover får hjemsted i Vesthavnen, skriver Sjællandske. Det sker officielt fra 1. marts, hvor den flytter basen fra Stubbekøbing og hertil.

- Vi forventer, at her bliver en del arbejde, når havnen er udvidet. Og i byggeperioden er der også opgaver til os. Vi er desuden hyret til at stå for noget arbejde ved opførelsen af den nye Masnedsund-bro, fortæller Rasmus Tambour, der ejer bugserselskabet sammen med Martin Kviatkowski, der også står for virksomheden Triton Diving.

Besætningen på bugserbåden består af to til fire mand, som kan bruge bådens trækkraft til at styre større skibe sikkert ind og ud af havn. Selskabet har to både, B/B Loke og B/B Freja.