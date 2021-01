Det røde felt viser den foreslåede udvidelse af havnen, hvor man vil indrette en lagune, der kan bruges til flydende solceller. Illustration: Vordingborg Kommune

Havnelov vil spænde ben for flydende solceller

Vordingborg - 13. januar 2021 kl. 05:34 Af Lars Christensen

På Vordingborg Havn har man store planer for at forvandle øen til en »Energiø« med forskellige former for vedvarende energi.

Først skridt i opfyldelsen af de drømme er et lokalplansforslag, som aktuelt er i høring frem til 12. februar.

Flere bekymrede sommerhusejere undrer sig dog over, at høringen overhovedet finder sted. Et brev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastslår nemlig, at havnen ikke kan få tilladelse til et flydende solcelleanlæg.

Havneformand Poul A. Larsen (S) erkender, at det er et stort problem, som havnen er stødt ind i.

- Som havneloven er lige nu, så spænder den ben for de ambitioner, vi har for en energiø på Masnedø, lyder det fra Poul A. Larsen, der samtidig ærgrer sig over forløbet.

- Brevet fra styrelsen blev sendt til kommunen dagen efter, at vi bestemte os for at sende lokalplansforslaget i høring, forklarer han.

- Det er besluttet, at man nu kører høringen igennem, og så regner man med, at styrelsen vil nedlægge veto. Hvis styrelsen gør det, så kan vi ikke gå videre med planerne, oplyser han.

- Derfra har vi tre år til at kunne forhandle med styrelsen for at se, om vi kan finde frem til en løsning, tilføjer han.

Poul A. Larsen kan godt forstå, hvis sommerhusejerne på Ore undrer sig over, at kommunen vil gennemføre en lokalplanshøring, når man allerede nu ved, at planen ikke kan gennemføres.

Det giver dog god mening at fortsætte høring, lyder det fra havneformanden.

Håbet er nemlig, at en ændring af havneloven er nært forestående.

Klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har været ude og sige, at lovgivningen bør ændres, så der kan åbnes op for flydende solcelleanlæg.

Poul A. Larsen har også taget sagen videre til brancheorganisationen Danske Havne, hvor man nu har forfattet et brev både til Dan Jørgensen og transportminister Benny Engelbrecht (S), hvor man presser på for at få ændret havneloven.