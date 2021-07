Se billedserie Havnefoged Tomas Damsgaard kender til den maritime verden fra sin tid i Søværnet. Foto: J.C. Borre Larsen

Havnefoged er et turistkontor light

Vordingborg - 25. juli 2021 kl. 09:10 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Foroverbøjet står Tomas Damsgaard med rumpetten lige vejret og støvsuger den blå dørmåtte ved indgangen til havnekontoret.

- Der kommer simpelthen så mange mennesker, siger han.

Tomas Damsgaard, 49 år og vendelbo, er havnefoged i Præstø Havn. Den gamle, kommunale havn i den brostensbelagte købstad er populær om sommeren. Det er på havnen, man spiser is, drikker fadøl og kold hvidvin, og det er på havnen, at lokale og turister elsker at sidde og hygge sig på én af de tre restauranter med udsigt til fjorden og bådene, der vugger blidt i vandet.

Præstø Havn har 350 bådpladser. De er stort set optaget af lokale sejlere og gæster fra hele Danmark, Tyskland, Sverige og Holland. Har man først fået en plads i Præstø Havn, slipper man den ikke. Nogle sejlere står på venteliste i 40 år for at få deres favoritplads, som enten kan være tæt ved caféerne, hvor de kan se og blive set eller længere ude, hvor der er mere stille.

- Vi er ramt af succes, konstaterer Tomas Damsgaard bag sit skrivebord. Han nikker mod den nystøvsugede måtte. »Præstø. Danmarks dejligste havn« står der på den. Telefonen ringer.

- Præstø Habour. The Harbour master. How can I help you, siger Tomas Damsgaard.

En tysk sejler vil bruge vaskerummet i Sejlklubben Snekkens klubhus i Nordhavnen - som havnefoged har Tomas Damsgaard også ansvaret for Nordhavnen og Masnedsund Havn i Vordingborg - men døren er låst. Tomas Damsgaard ved, at de lokale sejlere plejer at drikke morgenkaffe i klubhuset, så han råder tyskeren i røret til lige at trække den fem-ti minutter, for at se om der ikke dukker nogen om.

- Folk spørger om alt muligt. Vaskepoletter, toiletter og hvor de kan spise. Jeg får utrolig mange henvendelser om spisning, siger Tomas Damsgaard og tilføjer.

- Jeg er et turistkontor light.

Om Tomas Damsgaard, 49 år Stammer fra Vendsyssel.

Ansat 1. januar 2020 som havnefoged i Præstø.

Har boet en stor del af sit liv i København

Gift med en jurist. Parret har to børn

Bor i et landhus uden for Vordingborg

Uddannet officer i Søværnet

Har en master i uddannelse og ledelse

I sommerperioden bruger Tomas Damgaard ikke tid på administrative opgaver. Budgetter, høringssvar og andet papirarbejde får lov til at ligge til senere på året. Lige nu i højsæsonen gælder det om at give de mange brugere af havnen en god oplevelse.

- Hvis der er hul i asfalten, hvis én af broerne går i stykker eller hvis unge fester for meget, så bådejerne ikke kan sove, er det mit ansvar. Jeg skal sørge for, at det på en eller anden måde bliver ordnet, siger han.

Skulle sluge stoltheden Tomas Damsgaard tiltrådte jobbet som havnefoged for halvandet år siden.

Baggrunden er den velkendte historie om et i København bosiddende kærestepar som får børn, og som derfor ikke længere bruger storbyens mange kulturelle tilbud, og som set i lyset af boligpriserne finder en firlænget gård i provinsen, som de anser for et fund for pengene.

Tomas Damsgaard har en master i uddannelse og ledelse, og han har tidligere haft en chef-stilling i Tivoli. Men som havnefoged må han sande, at der ikke er plads til fine fornemmelser. En del af jobbeskrivelsen går ud på at tømme skraldespande og ordne toiletter.

- Det tog mig noget tid mentalt at omstille mig til manuelt arbejde, når mit udgangspunkt er bag et skrivebord. Jeg skulle lige arbejde med fordomme og min stolthed, siger Tomas Damsgaard.

- Men jeg synes jo, at det er sjovt, når havnen fungerer. På de gode dage er det verdens bedste job.

Alle har en holdning Ud gennem havnekontorets sprossede ruder får Tomas Damsgaard øje på en mor, der kommer gående med en lille dreng, der græder.

Tomas Damsgaard går ud og giver drengen en lakridspibe. Det sender omgående humøret i vejret. Tomas Damsgaard har tidligere beskæftiget sig indgående med kundeoplevelser. Han ved, at hvis børnene er glade, så er mor glad, og så får far lov at bruge penge.

- Hvad er en havn, spørger Tomas Damsgaard og giver selv svaret.

- Det ville være forkert at kalde den en forlystelsespark, men det er et forlystelsesområde.

Han peger på de mange aktører, som har en interesse i Præstø Havn. Det gælder blandt andre lokale sejlere, gæstesejlere, autocampere, dagsturister, erhvervslivet og boligejere med fjordudsigt.

- Der er ikke nogen, som ikke har en holdning til Præstø Havn. Og der er ikke nogen, som ikke føler, at de er berettiget til at sige det til havnefogeden, siger Tomas Damsgaard og fortsætter:

- Men det er ikke min havn. Det er byens havn, det er kommunens havn, det er vores alle sammens havn. Men det er ikke alle, der ser det på den måde. Mit job er at lytte, spørge ind, og så træffe en beslutning.

På havnen går Præstø Patrioterne rundt og indsamler affald. En dame med rød kasket står i døråbningen til havnekontoret. Hun har set en damecykel med en ødelagt saddel, som ikke er låst. Det skal havnefogeden have at vide.

- Jeg kigger på det og ringer til politiet, lyder det.