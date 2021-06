Borgmester Mikael Smed diskuterer erhvervshavnen med en kasketklædt Jens O. Jensen fra Ore før seneste kommunalbestyrelsesmøde. Foto: J.C. Borre Larsen

Havne-diskussion: Er etape 5 hevet ud for evigt eller bare indtil videre

Vordingborg - 02. juni 2021 kl. 08:17 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det skaber dyb forargelse hos borgerne på Ore, at kommunen har planer om at udvide erhvervshavnen på Masnedø med etape 5.

På et borgermøde om den store havneudvidelse i 2017 lovede kommunen ikke at udvide med etape 5 i vestlig retning mod Ore.

Det var en del af et kompromis mellem ængstelige borgere og det daværende havneudvalg, som så i stedet fik accept til noget af det markante byggeri længere mod syd.

Ifølge Jens O. Jensen, talsmand fra Ore-gruppen, er der kritiske røster fremme, om at kompromiset var noget som mødets ordstyrer, den tidligere Venstre-borgmester Knud Larsen fandt på i en hurtig vending. Derfor har Oregruppen søgt aktindsigt i et referat fra et havnebestyrelsemøde inden borgermødet.

- Det var havnebestyrelsen, som trak etape 5 ud. Det står der i referatet. Det var ikke noget, som Knud Larsen sagde ud i det blå, siger Jens O. Jensen.

Inde på rådhuset har borgmester Mikael Smed også været på grave-arbejde.

Han har fundet en gammel mail-korrespondance fra havnebestyrelsens medlemmer efter borgermødet i 2017.

- Per Stig Sørensen (daværende formand for havnebestyrelsen og DF'er, red.), opsummerer, at man indtil videre tager etape 5 ud, siger Mikael Smed og tilføjer:

- Det betyder alså ikke, at man for evigt tager den ud.

Borgmesteren mener i øvrigt, at politikerne er lus mellem to negle.

- Jeg synes, at vi er blevet fanget i et spil med borgerne på den ene side og havnens fortsat positive udvikling på den anden side. Hvis udbudet af havneudvidelsen skal gå om, risikerer vi at miste nogle ret store virksomheder, siger han.

Borgmesteren har på baggrund af Ore-borgernes demonstration før seneste kommunalbestyrelsemøde inviteret talsmændene for de enkelte grundejerforeninger på Ore til kaffemøde på rådhuset 21. juni. Det er tre dage før, at lokalplanen om at udvide havnen mod vest skal vedtages eller ej i kommunalbestyrelsen.

- Jeg vil opfordre til, at vi nu får lavet en rigtig politisk aftale, hvor det bliver beskrevet, hvad der skal ske, om hvem der bliver berørt, lyder det fra Mikael Smed.