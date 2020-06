Havn vil have brobyggernes plads når ny storstrømsbro står færdig

Alligevel er Vordingborg Kommune nu gået i gang med at lægge planer for, hvad der skal ske med det godt 20 hektar store område, når brobyggerne forlader stedet.

Mangler pladsen Når brobyggeriet står færdigt, så forventes det, at Vordingborg Havn køber arealerne på Masnedø fra Vejdirektoratet, som tidligere eksproprierede gartnerigrunden for at opføre den nye Storstrømsbro.

Erhvervshavnen på Masnedø er allerede udvidet med flere etaper over de forgange år, men det har hver gang været ud mod vandet. Havnen har dog længe haft et ønske om at kunne udvide ind mod land for at skabe plads til flere virksomheder, der gerne vil ligge tæt på havnen.