Middelalderhavens »ishus«, hvor der er en lille butik, er et yndet opholdssted for de unge, som kan sidde stort set uset og ugeneret herinde. Foto: Lene C. Egeberg

Havefolk i nødråb om unges larm og rod

Vordingborg - 21. juli 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun foreningerne på Stege Havn, der denne sommer oplever stigende problemer med unge, larmende gæster. Det sker også i Middelalderhaven, hvor man allerede i maj sendte et nødråd ud om problemet.

Men situationen er ikke blevet bedre, og derfor prøver de frivillige nu igen at få rejst noget opmærksom om det, ikke mindst set i lyset af, at de unge har for få steder at gå hen.

Siden august sidste år har Middelalderhaven i fem forskellige tilfælde anmeldt det til politiet, når der er sket noget i haven - eksempelvis hærværk i form af snitten i havens trækonstruktioner, henkasten af affald, larm og råben og i et enkelt tilfælde tyveri af donationer til haven.

Det er ikke sikkert, det hele kan lægges ved de unges dør, men at larmen og uroen kan, er der ikke megen tvivl om - det har de frivillige nemlig set og hørt med egne øjne. En enkelt af dem kan eksempelvis fortælle om en oplevelse, hvor de unge sad under et halvtag og råbte »fucking luder« og »fucking bøsse«, enten til hinanden eller bare ud i luften - med det resultat, at andre gæster i haven valgte at gå igen.

- Der foregår også noget handel med stoffer, siger de frivilige, der en enkelt gang har fundet en efterladt klump hash i haven.

Størstedelen af problemet består dog i, at de unge samles i haven ud på aftenen - og når de frivilige møder igen næste dag, flyder det med tomme dåser, cigaretskod og pizzabakker.

- Det virker lidt ødelæggende for vores motivation, når vi nu går og holder det så pænt, siger de frivillige Sjællandske har talt med.

Haven reglement siger, at unge under 18 ikke må opholde sig i haven med mindre, de er i selskab med en voksen. Den regel er ikke altid blevet håndhævet, for så længe de unge opfører sig ordentligt, har man været villig til at se igennem fingre med det.

Men det har de brodne kar altså nu ødelagt, så reglen bliver fulgt til punkt og prikke, og de unge bliver bedt om at gå, hvis de frivillige møder dem.

Samtidig har Lars Larsen, formand for Middelalderhaven, flere gange været i kontakt med politiet og Stege Skole via SSP-samarbejdet, men det har endnu ikke haft den store virkning.

En stor del af problemet bunder også i, at de unge slet og ret har for få fritidsmuligheder i byen, mener både Lars Larsen og de frivillige.

- Der er en gruppe, der ikke går til sport eller er med i nogen foreninger, og de har ikke rigtig nogen steder at være, siger Åse Christiansen.

- Nu jager vi dem væk fra havnen, vi jager dem væk her fra haven, og vi jager dem væk fra Rosengårdsparken. Hvor er det så, vi har tænkt os, de skal være, spørger Jens Refstrup.