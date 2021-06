Se billedserie Karen Magrethe Olsen fra Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur understregede i sin tale vigtigheden af, at der også i fremtiden bliver passet å den helt særlige have. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Have udpeget som den første i Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Have udpeget som den første i Danmark

Vordingborg - 24. juni 2021 kl. 19:56 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det er langt fra alle, der gennem årene har kunnet se det særlige ved den forholdsvis lille have på borgterrænet i Vordingborg, når der findes væsentligt større botaniske haver rundt om i landet.

For haveinteresserede indtager Historisk Botanisk Have i Vordingborg dog en helt særlig plads i historiebøgerne, og den plads blev kun styrket ved onsdagens jubilæum.

Her benyttede Karen Margrethe Olsen fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur nemlig anledningen til at udpege haven i Vordingborg som »Betydningsfulde Have«.

- Det er den første have i Danmark, der modtager sådan et diplom«, fortalte formanden, da hun overrakte diplomet til borgmester Mikael Smed (S).

Diplomet er starten på en ny indsats, hvor foreningen vil sætte fokus på vigtigheden af den grønne kulturarv. Her vil man uddele diplomer til de haver og parkanlæg, der har en særlig almen eller kulturhistorisk betydning, og det gælder i højeste grad for Historisk Botanisk Have.

Haven blev tegnet af en af 1900-tallets helt store havearkitekter G.N. Brandt, og den var den første af sin art.

Tanken dengang var at lave en have, der kunne udstille havehistorien. Et museum for planter, som det populært er blevet kaldt. Haven skulle præsentere gæsterne for den rigdom af gamle danske læge-, troldoms- og køkkenurter samt nyttige vilde planter, som allerede dengang i 1921 var ved at gå i glemmebogen.

Borgmester Mikael Smed takkede for diplomet og lovede i den forbindelse, at kommunen vil blive ved med at investere i haven.

- Det har tidligere været diskuteret, hvordan skatteydernes penge skulle bruges, og om vi skulle blive ved med at passe haven eller overlade det til andre, men vi har valgt at fortsætte med at passe haven, lød det fra borgmesteren, der også er sikker på, at haven vil blive ved med at være relevant.

relaterede artikler

Se alle billederne: Prinsesse kastede glans over havejubilæum 23. juni 2021 kl. 14:19

Prinsessens gensyn med historisk have 23. juni 2021 kl. 08:05

Royalt besøg til fejring af have 20. juni 2021 kl. 12:05