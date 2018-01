Se billedserie Jørn Nissen (tv) og Hassans storebrødre Hajal og Adnan er alle bekymrede over Hassans skæbne. Foto: Claus Vilhelmsen

Hassan i klemme mellem flere asylregler

Vordingborg - 30. januar 2018 kl. 21:27 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

16-årige Hassan Sulayman er efter et kort ophold i Sandholmlejren havnet på et center for unge i Grib Skov i Nordsjælland, skriver Sjællandske. Det er den foreløbige status for den 16-årige syriske flygtning, som 17. januar blev hentet af politiet på Iselingeskolen i Vordingborg, hvor han går i 9.a.

20. januar bragte Sjællandske et nødråb fra hans klassekammerater, som er bekymrede for ham.

At han er kommet i den situation, skyldes, at hans forældre er rejst til Irak for at passe Hassans syge 92-årige bedstemor. Forældrene havde ellers fået asyl i Danmark sammen med Hassan og hans lillesøster. Da de rejste ud af Danmark lige før jul 2016 efter et ophold på kun halvanden måned fik de at vide, at de skulle komme tilbage i løbet af højst tre måneder, ellers ville deres opholdstilladelse i Danmark bortfalde. Det gjorde de ikke. De befinder sig nu i irakisk Kurdistan sammen med bedstemoren, Hassans lillesøster og to andre søstre, som begge er sygeplejersker. Hassan lod de blive i Danmark.

Og det er netop problemet. Siden december 2016 har Hassan boet skiftevis hos den ene og den anden storebror, Hajal og Adnan. Men det må han ikke bare sådan uden videre, for der er ikke orden i papirerne.

Hassan er nemlig familiesammenført til den nu 19-årige storebror Adnan sammen med sine forældre. Når forældrene er væk, er Hassans opholdsgrundlag det også, for forældrene har forsørgelsespligten over for drengen.

- I Røde Kors har vi ikke haft en lignende sag, hvor forældrene har fået asyl, men er rejst igen og har efterladt en dreng, siger Jørn Nissen, som hjælper de tre brødre og tidligere har været værge for Adnan.

Jørn Nissen søgte i marts sidste år om opholdstilladelse efter særlige regler (humanitær) for Hassan.

- Det kan give ham en pause, men målet er en permanent opholdstilladelse som uledsaget barn, forklarer Jørn Nissen.

Hans to brødre, Adnan og Hajal, ønsker at få ham tilbage til Vordingborg så hurtigt som muligt.

- Ellers misser han eksamen i 9. klasse, siger Adnan, som gerne vil have ham til at bo sammen med sig i den lille et-værelses lejlighed i Skoleparken.

Det er dog ikke muligt, for det ville ikke være lovligt at bo to mennesker der. Han må heller ikke bo hos Hajal, som har kone og to børn. Så ville der også komme for mange i lejligheden efter lovens krav.

- Men jeg tror godt, jeg kan skaffe ham et værelse, mener Jørn Nissen, som er i kontakt med både kommunen og ungecenteret.

Hassan er havnet i en situation, hvor hans opholdsgrundlag i Danmark rejste sammen med forældrene.

- Men hvis han skal udvises, hvor skal de så sende ham hen? Han kan ikke rejse til Syrien, for han er over 16, og så bliver han tvunget til at blive soldat. Forældrene er i Irak, men det er ikke Hassans land, så der kan de heller ikke sende ham hen. Det er en umulig situation for ham, konstaterer Jørn Nissen.

