Hverken på generalforsamlingen eller efterfølgende er det lykkes Præstø Handels- og Erhvervsforening at finde en formand. I stedet ønsker de en konsulent til at varetage formandsopgaverne. Foto: Thøger Raun

Handlende fortsat uden formand

Vordingborg - 17. marts 2018 kl. 12:34 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De handlende i Præstø står fortsat uden formand. Det står klart efter torsdagens konstituerende bestyrelsesmøde, hvor to - boghandler Paul Schmolke og blomsterhandler Anja Bille Hansen - bejlede til næstformandsposten. Ingen af dem vil være formand.

- Der er for meget arbejde i det. Vi vil gerne have en effektiv formandspost. Derfor er vi nødt til at kende vores begrænsninger, siger Paul Schmolke, der modtog valget som næstformand, mens Anja Bille Hansen »står på baglinjen og samler op«.

Han betegner den nye bestyrelse som arbejdsheste, der lige er blevet lukket på græs efter vinteren, men der er heller ingen tid at spilde med Fransk Forår og Sommerliv lige om hjørnet.

Handelsforeningen ønsker en konsulent som i Bycentrum Vordingborg, hvor Sacha Maria Keller hjælper handelslivet i de fysiske butikker og på de sociale medier. Hun er ansat på deltid - til det har Bycentrum Vordingborg fået 500.000 kroner i engangsbeløb af Vordingborg Kommune.

- Vi ønsker en tilsvarende konsulent, men vi er nødt til at have det økonomiske fundament i orden. Derfor har vi rettet henvendelse til borgmesteren, siger Paul Schmolke, der mener, at man kan blive nødt til at øge kontingentet, der er lavere end i Stege og Vordingborg.

Det kræver en ekstraordinær generalforsamling. Først skal man dog have kigget på de nuværende kontingenter, der fastsættes efter omsætning. Stor omsætning betyder ikke nødvendigvis stort overskud. Derfor skal man have fundet en mere retfærdig model, siger Paul Schmolke.

Ifølge borgmester Mikael Smed (S) skal Præstø Handels- og Erhvervsforening ikke forvente at få 500.000 kroner, fordi de mangler en formand. Pengene til Bycentrum Vordingborg udspringer af en længere proces, hvor man har arbejdet med en helhedsplan for byen. Samme proces sættes i gang i Stege, og det vil være oplagt også at gøre det i Præstø.

- Der er ansat en citymanager for de tre købstæder, men han har andre fokusområder. Her handler det om at få skabt et forpligtende samarbejde omkring udvikling af handelslivet og Præstø som en autentisk provinskøbstadsperle, siger Mikael Smed.