Handlende er klar til skøjtebane

- Vi har selv rejst 50 procent i egenfinansiering, som er et krav. Giver kommunen grønt lys, kan banen stå klar til brug i løbet af få dage, forklarer Mogens Larsen, formand for Bycentrum Vordingborg og tilføjer, at et lignende projekt blev undersøgt i forbindelse med byjubilæet i 2015. Dengang var det for dyrt.