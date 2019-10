Det vækker glæde og samler børn og voksne i hobetal, når juletræet tændes på Torvet i Stege. Men til næste år vil Vordingborg Kommune ikke længere levere og sørge for opstilling af træet. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Handelsstand ærgrer sig over besparelse på juletræer

Vordingborg - 12. oktober 2019 kl. 05:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Juletræsfesten på Torvet i Stege er ikke i fare i år - men til næste år bliver det Møns Handelsstandsforening selv, der enten skal finde på en alternativ udsmykning af Torvet, eller selv punge ud til et træ.

Det er konsekvensen, efter at et flertal i kommunalbestyrelsen torsdag blev enige om det nye budget, for i dette har man valgt at spare juletræerne i de tre købstæder væk. Det giver en besparelse på 100.000 kroner om året i alt, og i Møns Handelsstandsforening har formand Tina Olsen svært ved at forstå, at det skulle være nødvendigt.

- Jeg synes, det er smadderærgerligt. Det er jo peanuts i det kæmpe puslespil, som budgettet er, og jeg synes, det er en skidt måde at spare på. Lidt som om man siger, »I kan ikke få noget juletræ, men I kan komme til Vordingborg og se det nye rådhus«, siger hun med henvisning til, at flertallet samtidig valgte at reservere i alt 120 millioner kroner til et nyt rådhus.

I den sammenhæng syner de 100.000 kroner ikke af meget, men det får konsekvenser for blandt andet Stege.

- Vi skal måske finde en ny måde at dekorere Torvet på. Hvis vi skal ud at købe juletræ, nye lyskæder og finde nogen til at sætte det hele op for os, så bliver det ret omfattende, siger Tina Olsen, som dog alligevel er sikker på, at Handelsstandsforeningen finder en løsning, så der også bliver træ på Torvet til næste år.

- Men det er jo ikke juletræerne, der vælter det hele. Det er mere det, at det er en fast tradition, som bliver pillet fra hinanden. Jeg synes, det er et forkert sted at spare, for det et noget, folk kan se, siger Tina Olsen.

Venstre er det eneste parti, der ikke er med i det nye budgetforlig, og herfra er partiets borgmesterkandidat, Karina Fromberg, også stærkt kritisk overfor besparelsen.

- Det er en af de borgernære ting, som folk kan se - det er en blød værdi. Det, man sparer, er jo ingenting, men det er noget, der rører mange, både børn og voksne, siger Karina Fromberg, som godt tør »lægge hovedet på blokken« og love, at det er en besparelse, der vil blive rullet tilbage, hvis Venstre kommer til magten igen.

- I kroner og ører er det ikke noget stort, men det er det samlede billede af, at man tager nogle ting, som kan ses ude i byerne, og som folk er glade for, siger hun.