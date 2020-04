Det traditionelle morgenmadsbord, som danner optakt til Vordingborg Festuge, trækker folk til Algade. Sådan bliver det ikke i år, og det kommer butikkerne til at mærke. Foto: Nini Lise.

Handelsformand om aflysning af festuge: Det gør ondt

- Festugen er med til at binde byen sammen i uge 28.

Vordingborg Festuge tiltrækker over 100.000 mennesker i uge 28. Aflysningen er ifølge Mogens Larsen en »ordentlig mavepuster« for de handlende.

Mogens Larsen nægter dog at smide håndklædet i ringen. Bycentrum Vordingborg skal på en eller anden måde stimulere købelysten.

- Vi har ikke snakket om det i bestyrelsen, men jeg tænker, at vi skal have holdt en rækker møder, under 10 personer, selvfølgelig, hvor hvert enkelt medlem kan komme med ønsker, siger Mogens Larsen, der spontant foreslår »open sale«.