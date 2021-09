- Fransk Forår lægger op til, at der skal være god handel i butikkerne. Gyldne Dage handler mere om at fortælle historien om den fantastiske by, vi bor i. Der er ingen tvivl om, at Gyldne Dage er et sindssyg godt brand, siger handelsformand Rasmus Evind. Foto: Nina Lise

Handelsformand: Ny festival bliver et stærkt brand for byen

Vordingborg - 10. september 2021 kl. 10:02 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Franske dage i foråret og nu Gyldne Dage i sensommeren. Præstø ligger ikke på den lade side, når det gælder markedsføring af byen. Det er positivt, siger handelsformand Rasmus Evind. For selvom Fransk Forår og Gyldne Dage er to vidt forskellige arrangementer, er begge med til at skabe interesse for byen.

- Fransk Forår lægger op til, at der skal være god handel i butikkerne. Gyldne Dage handler mere om at fortælle historien om den fantastiske by, vi bor i. Borgerinddragelsen til Gyldne Dage har været kolossal stor, siger Rasmus Evind og tilføjer, at der er langt flere lokale borgere med i kulissen til Gyldne Dage end til Fransk Forår.

Alligevel oplever han, at mange det første år skal se festivalen an, inden de overgiver sig helt. Han håber, at Gyldne Dage på sigt også får skolerne og foreningslivet med.

- Jo flere der vil medvirke - jo større en succes er det. Det vil helt sikkert være en event, der kan samle byen, fastslår Rasmus Evind.

Han noterer sig med glæde, at Gyldne Dage er blevet mødt med åbne arme nærmest overalt. Kommunen bakker op, og det samme gør fondene, fordi det ikke 'bare' er endnu et kræmmermarked men en festival, der giver viden og indsigt. Når folk udefra ser det engagement, der bliver lagt for dagen, brænder Præstø sig fast i hukommelsen. Skal man flytte, bliver Præstø et sted, hvor man gerne vil bosætte sig.

- Det får potentielle tilflyttere til at tænke »den by vil jeg gerne bo i«. Det bliver sjovt for folk at flytte hertil. Og dem, der bor her, begynder måske at grave i, hvad det er for et hus, de selv bor i. Der er ingen tvivl om, at Gyldne Dage er et sindssyg godt brand, siger Rasmus Evind.