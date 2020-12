I Præstø handelsforening er man glade for december måneds aktiviteter - men det er for tidligt at gøre det endelige salgstal op.Foto: Mille Holst

Handelsformand: Folk er gode til at bakke op

I Præstø handelsforening er man lettede over at have fået lov til af regeringen at holde åbent de sidste dage op til jul. Handelsforeningsformanden er generelt tilfreds med julehandlen i år, men de sidste dage er ikke gjort op endnu, og det er ofte dem, der genererer det største salg. Lige til det sidste håbede man i Præstø Handelsforening, at man i den forgangne weekend kunne tage imod julemanden, der havde planer om at sejle til Præstø, som han plejer. I sidste uge måtte man dog give op, men forinden havde været overvejelser om, hvorvidt man kunne køre julemanden gennem byens gader i hestevogn, så man undgik et større forsamling på havnen, men bestyrelsen endte altså med at aflyse. Det aflyste julemandsbesøg er for Rasmus Evind, formand for byens handelsforening, symptomatisk for handelslivet i øjeblikket.

- Vi vil gerne have folk kommer og bruger butikkerne, men vi vil også gerne have, de bliver hjemme, siger han til Sydsjællands Tidende og roser generelt borgerne for at bakke op om det lokale handelsliv under disse svære tider med nedlukninger og restriktioner på antallet af kunder ad gangen.

- Folk gør, hvad de kan, for at bakke op, siger han.

Hvordan julehandelen overordnet er gået i købstaden er dog for tidligt at sige. Godt nok har handelen generelt ligget over gennemsnittet for december, men erfaringerne fra de senere år, hvor folk handler stort ind de sidste dage op til jul, kan han ikke stole på holder stik i år på grund af corona.

- Vi arbejder hele tiden i et område, hvor vi ikke ved, hvordan folk vil reagere, siger Rasmus Evind og glæder sig over at de handlende har fået lov til at holde åbent de sidste dage op til jul med.

- Så længe vi kan få lov at holde åbent er vi bare super glade, siger han.

Kalender kræver taktik I år er første år, hvor man i Præstø Handelsforening har lavet en julekalender på tværs af foreningens medlemsbutikker.

- Der har været sindssyg stor opbakning til den både fra 40 medlemmer, der er med på at give gaver, og det virker som om folk gerne vil være med. Der er rigtig mange, der har deltaget, fortæller Rasmus Evind, der dog er opmærksom på, at deltagelse kræver lidt planlægning og måske også noget taktik fra kundernes side.

- Der kom en og skældte mig lidt ud, fordi hun havde handlet i en butik den forkerte dag, fortæller formanden, der dog overordnet er glad for julekalenderen.

- Vi synes, der godt må være lidt skattejagt i det, siger han og fortsætter:

- Folk skal lige lære, at lige inden december skal de klippe ud, hvilke dage, de skal være hvor.

Det er hans indtryk at både borgere og butiksejere har syntes julekalenderen har været et sjovt indslag, så det er bestemt noget, handelsforeningen påtænker at gentage næste år.