Handelsformænd om forlængelse: Grib chancen med nethandel

Vordingborg - 31. december 2020

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Selvom formanden for Præstø Handels- og Erhvervsforening ærgrer sig over de forlængede corona-restriktioner, der blandt andet holder butikker, restauranter og caféer lukket til og med 17. januar, ser han muligheder.

- Den skal bare have fuld skrald med nethandlen, siger Rasmus Evind med henvisning til den fælles webshop som byens handlende udviklede under corona-lukningen i foråret.

Han har også et tip til de forretninger, som dropper nethandlen for at lukke totalt og dermed få fuld støtte via statens hjælpepakker.

- Man kan renovere og shine sin butik op, så kunderne siger waow, når de træder ind ad døren igen, siger Rasmus Evind og tilføjer:

- Når først det hele kører igen, river man ikke lige fem dage ud af kalenderen for at male.

Selv har Rasmus Evind planer om at male sin egen forretning, Sweet & Coffee, samt give et par af udlejningsværelserne ovenpå butikken i Adelgade en kærlig hånd.

- Jeg tror ikke, at der har været malet i de seneste 10 år, siger Rasmus Evind.

I Vordingborg kommer de forlængede corona-restriktioner ikke bag på formanden for Bycentrum Vordingborg Charlotte Stage.

- Det havde vi nok lidt set komme. Der er ikke så meget, vi kan gøre, sukker hun.

Hun opfordrer Bycentrum Vordingborgs medlemmer til at få gang i nethandlen.

- Så vil vi fortælle på de sociale medier, at der stadig er mulighed for at handle lokalt, siger Charlotte Stage, der trods en tom handelsgade i Vordingborg glæder sig over, at spisestederne formår at tiltrække kunder.

- Det er fedt at se, at der er gang i takeaway, lyder det fra Charlotte Stage. Borre