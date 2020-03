Indtil det bliver muligt at afholde Bycentrum Vordingborgs generalforsamling, fortsætter Mogens Larsen fra Bog & ide som handelsforeningens formand.

Handelsforening udskyder alligevel generalforsamling

vordingborg: I vrimlen af aflyste arrangementer som følge af coronakrisen har Bycentrum Vordingborg valgt at holde fast i foreningens generalforsamling 18. marts på Café Klint i Vordingborg. Her ville man bruge et større lokale til de cirka 30 tilmeldte, så de ikke skulle sidde så tæt. Men mandag formiddag, 16. marts, skred Bycentrum Vordingborgs afgående formand, Mogens Larsen, til aflysning.