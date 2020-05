Handelsforening står uden city manager og daglig leder

På et møde i sidste uge besluttede bestyrelsen at opsige samarbejdet med Sacha Keller, der har haft begge kasketter.

Det var Sacha Kellers fornemste opgave at skaffe nye medlemmer til Bycentrum Vordingborg, men de i alt 23 butikker og virksomheder, hun i løbet af halvandet år fik ind i folden, var ikke nok til at finansiere hendes løn. Derfor søgte Bycentrum Vordingborg kommunen om 450.000 kroner, som skulle være med til at dække Sacha Kellers hyre, men politikerne sagde nej.

Han lægger ikke skjul på, at han er »dybt skuffet« over kommunens afslag, og at Mikael Smed i Sjællandske udtalte, at Bycentrum Vordingborg snarere burde skele til handelsforeningerne i Præstø og Stege, hvor man opererer med frivillige kræfter og ikke en lønnet medarbejder.