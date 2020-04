Fransk Forår trækker hvert år tusinde mennesker til Præstø, men ikke i år. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Handelsforening går i tænkeboks efter aflysning af Fransk Forår

Vordingborg - 01. april 2020 kl. 19:50 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er tre vigtige dage, som for mange butikker er næsten lige så vigtige som hele julehandlen.

Sådan opsummerer Rasmus Evind den situation, som Præstøs handelsliv aktuelt står i.

På et krisemøde onsdag morgen besluttede projektgruppen bag Fransk Forår at aflyse de populære handelsdage i Kristi himmelfarts-weekenden, som ellers traditionelt bringer knap 50.000 besøgende til byen.

- Det er et meget vigtigt arrangement, og derfor har vi også prøvet at trække beslutningen så lang tid som muligt, men vi har måttet erkende, at den her krise kommer til at have lange udsigter, forklarer formanden for handelsforeningen.

- Statsministeren snakker om at der eventuelt skal åbnes lidt op for samfundet, men det bliver jo kun de vitale dele af samfundet, såsom skolerne og erhvervslivet. Vi skal ikke forvente, at der bliver åbnet op for store arrangementer af den her størrelse i løbet af de næste tre-fire måneder, lyder forventningen fra Rasmus Evind.

Lige nu er Præstø Handel- og Erhvervsforening i gang med forberedelserne af en anden større begivenhed i sensommeren 2020. Her håber man på for første gang at kunne afholde Præstø Vintage Cycle Festival i den sidste weekend af august, hvor man håber at se tusindvis af besøgende.

- I den forbindelse håber vi at kunne overføre nogle af elementerne, så der kommer lidt Fransk Forår-stemning over sensommeren, forklarer Rasmus Evind.

- Vi vil også prøve at gøre lidt ekstra ud af vores sommerlørdage og for eksempel benytte nogle af de musikere, der skulle have underholdt til Fransk Forår. Vi tror på, at det er bedre med flere mindre arrangementer i løbet af sommeren end at samle mange til et stort arrangement, forklarer Rasmus Evind, der tror på, at butikkerne kan få en bedre sommer i år, fordi flere familier vil blive hjemme.

- Vi får ikke tre dage med et gigantisk salg, men måske kan vi få et bedre salg i løbet af året, fortæller han.