Han elsker vinteren

Vordingborg - 05. februar 2021 kl. 18:36 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Når man som 54-årige Kim Meyer er ansvarlig for kommunens vintertjeneste, rykker det lidt mere, når Kong Frost sørger for sne og is. Så er han manden, der sørger for, at sneplovene og saltsprederne kommer ud på kommunens cirka 1000 kilometer veje, så de er fremkommelige.

- Jeg nyder det, når det er rigtig vinter. Det er sjovt, smiler Kim Meyer, der privat bor uden for Næstved.

Det er også derfor, at Kim Meyer synes, det er kedeligt, når han salter vejene præventivt, altså før de bliver isglatte.

- Du kan ikke se, at der sker noget, siger han.

Det er til gengæld ikke svært at se, at saltlageret i en af hallerne hos Trafik og Ejendomme på Mønsvej i Stensved skrumper. Inden vinteren for alvor satte ind for to-tre uger siden, lå der 2100 tons vejsalt i en kæmpe bunke. Nu er der 1300 tons tilbage.

- I torsdags brugte vi 100 tons salt, fortæller Kim Meyer, der tidligere har arbejdet i Københavns Kommunes vinterberedskab.

Det er ham, som bestiller salt til kommunens veje.

Jeg har lige bestilt 2100 tons, som bliver leveret i næste uge. Det er to år siden, at vi sidst bestilte, fordi vi har haft milde vintre, siger han.

I denne omgang er det især Stensved, Vestmøn og området ud mod Svinø, som er hårdt ramt af sne.

- Jeg vil hellere have, at det sner, end det fyger. Når der er gået en halv time, kan du ikke se, at sneploven har været der, siger Kim Meyer.

Inddeling af veje Som vinterchef hænder det, at han møder folk, som brokker sig over, at kommunen ikke rydder sne eller salter på deres veje. Men det er der skam en forklaring på. Ifølge Kim Meyer er kommunens veje inddelt i fire klasser. Landeveje har førsteprioritet. De bliver saltet på alle tider af døgnet.

De næstvigtigste veje bliver saltet i tidsrummet 04-22, mens vejene i klasse tre kun bliver saltet indenfor normal arbejdstid på hverdage.

De veje, som har mindst bevågenhed, er de godt 300 kilometer veje, som ikke er vigtige forbindelsesveje.

- Vi hører tit: »I kører jo lige forbi. Hvorfor rydder I så ikke vejene«. Det gør vi først, når vi har styr på alle de andre veje. Hvis vi skulle opgradere klasse 4-vejene, ville det betyde voldsomt forøgede udgifter, siger Kim Meyer.

Han får også travlt i næste uge. Det ser nemlig ud til, at vinteren holder fast i sit tag i Danmark.

- Jeg synes, det er fedt, lyder det.

