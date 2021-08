Direktør Flemming Jul Jensen, Møns Bank, fremhæver halvårsresultatet som "særdeles godt". Foto: Møns Bank

Halvårsresultat bedre end ventet

Vordingborg - 26. august 2021 kl. 16:57 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Med et resultat før skat på 34,9 millioner kroner er Møns Bank kommet særdeles godt igennem første halvår 2021.

Sådan lyder det fra banken, der torsdag offentliggjorde halvårsrappporten, som altså beskriver seks måneder med god aktivitet i bankens område.

- Til trods for den helt specielle situation med Covid19, der generelt har bremset op for erhvervskundernes investeringer, så har der været en høj omsætning og god aktivitet indenfor ejendomshandler i bankens markedsområde, hvilket har medført mange finansieringsopgaver og nye kunder, siger direktør Flemming Jul Jensen.

I banken kan det samtidig mærkes, at bankens markedsområde er udvidet over de seneste 7 år i Syd- og Østsjælland med etablering af nye afdelinger i Næstved og Vordingborg og senest i Rønnede i 2019, hvor interessen for bankens ydelser ifølge Flemming Jul Jensen har været »overvældende og over forventningen.

På et andet parameter har banken til gengæld måtte konstatere faldende interesse: Møns Banks udlån er i perioden nemlig faldet med 29 millioner kroner, en udvikling som banken tilskriver Covid-19 pandemiens nedlukning af samfundet med deraf følgende færre investeringer hos erhvervskunderne og dermed mindre efterspørgsel på lån.

- Samtidig har de offentlige henstands- og låneordninger styrket erhvervskundernes likviditet, hvilket har betydet et væsentligt lavere træk på eksisterende kreditfaciliteter i banken, siger Flemming Jul

De samlede indtægter i banken udgør 85,6 millioner kroner, hvilket er en stigning på 3,2 millioner kroner - men en stigning, der primært skyldes indtægter fra salg af en ikke nærmere specificeret investeringsejendom.

- Når indtægterne stiger med 3,2 millioner kroner skal det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 3,1 millioner kroner til i alt 62,5 millioner kroner, nævner Flemming Jul Jensen, og fortsætter:

- Det betyder, at bankens basisdrift ved halvåret er 23,1 millioner kroner, hvilket stort set er på niveau med sidste år. Samlet set er resultatet omkring seks millioner kroner over bankens budgetforventninger for første halvår 2021, og det har naturligvis givet anledning til en tilsvarende opjustering af forventningerne til året som helhed, sammenfatter han.

Selvom banken og dens kunder altså er kommet godt igennem det seneste halve år, der ligesom det meste af 2020 var præget af Covid-19 situationen, så fastholder man stadig covid-19 reservationer.

»Usikkerhed omkring situationen med Covid-19 betød, at banken i 2020 foretog et ledelsesmæssigt skøn på 15 millioner kroner, der er reserveret til nedskrivninger på eksponeringer. Indtil videre er der ikke ændret på dette skøn, da det er vurderingen, at en stor del af usikkerheden knytter sig til den situation, der opstår, når henstand med betaling af skatter og afgifter samt andre støtte- og låneordninger udløber. Det er dog bankens vurdering, at Møns Bank ikke bliver så hårdt ramt som de institutter, der er mere eksponeret mod virksomheder med eksport og større kædebutikker, såvel som hotel-, restaurations- og forlystelsesvirksomhederne i de største byer i landet«, lyder det i meddelelsen fra banken.

Med et resultat før skat for 1. halvår 2021 på 34,9 millioner kroner opjusterede banken i juni måned forventningerne til resultatet før skat for hele 2021 til mellem 40-50 millioner kroner.

»Denne forventning er påvirket af en basisdrift, der er 6 millioner kroner bedre end forventet, og samtidig er det særdeles positivt, at kundernes økonomi generelt har fået det bedre, så regnskabsposten for nedskrivninger på udlån har været en indtægt i perioden på i alt 7,4 millioner kroner holdt op imod sidste år, hvor det var en udgift på 8,5 millioner kroner«, lyder det.

Pengeinstitutternes kapitalforhold har stor fokus, og om bankens kapitalforhold siger Flemming Jul Jensen:

- Møns Bank har ultimo halvåret 2021 en solvens på 22,2 procent, uden indregning af periodens overskud. Det skal sammenholdes med et aktuelt kapitalkrav på 13,3 procent, og der er således en overskydende solvens på 8,9 procentpoint svarende til omkring 180 millioner kroner.

- Dette har også været årsagen til, at Møns Bank med Finanstilsynets tilladelse har valgt at opsige og indfri et lån i form af ansvarlig lånekapital på 35 mio. kr. tre år før udløb, lyder det.