- Vi skylder at undersøge, om vi kan slå to fluer med et smæk, siger Peter Ole Sørensen (V), mens borgmester Mikael Smed (S) lover, at man får kigget på tilkørselsforholdene igen. Foto: Lene Egeberg

Halv sejr til naboer: Tilkørselsforhold undersøges igen

- Så jeg synes egentlig at vi skylder, at vi skal undersøge, om det her er muligt og slå to fluer med et smæk. Jeg ved godt, at tilkørselsforholdene måske ikke bliver løst 100 procent, men man kunne sagtens tænke, at man kunne nå et godt stykke af vejen, når der alligevel er gravemaskiner i området, lød det på mødet fra Peter Ole Sørensen (V).