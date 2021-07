Arbejdsgruppen bag Halloween-ruten i Præstø har allerede afholdt første møde. I august afholder de andet møde for at være godt forberedt til årets skræmmetur. Foto: Cathrine Hasager

Halloween-gruppen søger skræmmere

Vordingborg - 23. juli 2021

Halloween-ruten i Præstø blev sidste år aflyst grundet corona. Men nu er arbejdsgruppen bag projektet allerede klar med nye planer for i år. Halloween-ruten gennem byen vil nemlig ikke blive den samme, som man kender den fra forrige år.

- Vi har ikke nogen gamle huse, vi kan bruge, siger Runa Valhøj, medlem af arbejdsgruppen bag Halloween-ruten i Præstø. Det gamle hus ved Meny og Glasmuseet, som de tidligere har lånt, er nemlig blevet solgt.

- Nu skal vi finde ud af, hvad filan vi så gør, siger hun. Efter sidste års aflyste arrangement, kan arbejdsgruppen i år bruge forberedelser fra sidste år, det gælder også den oppyntning, som de har købt sidste år. Men selvom nogle arbejdsopgaver allerede er mere eller mindre klar, er der i år kommet nye på bordet. Runa Valhøj og de andre frivillige i arbejdsgruppen skal nemlig finde en erstatning til de gamle huse, og så er de allerede nu på jagt efter skræmmere, der vil klædes ud og sminkes, når arrangementet skal afholdes.

Efterspørger skræmmere Rollespillerne fra Præstø 4H plejer at være skræmmere på ruten, men i år bliver de som forening ikke en del af Halloween. Derfor søger arbejdsgruppen bag projektet allerede nu frivillige skræmmere, så de er sikre på at have nok til dagen.

- Vi havde en del, der meldte sig til sidste år, og vi hører dem selvfølgelig ad, om de stadig er interesserede, siger Runa Valhøj og påpeger, at de i år primært søger voksne skræmmere. Hun opfordrer dog stadig alle til at søge, da det endnu ikke er fastlagt, hvordan aftenen kommer til at udspille sig, og derfor kan de godt få brug for nogle yngre skræmmere. De skal i alt bruge omkring 35 skræmmere, der bliver fordelt på ruten. Er man interesseret i at melde sig til, kan man skrive til medlemmerne af arbejdsgruppen Sanne Bech Hjortbøl eller Lena Due Berring på Facebook.

For stor succes I de seneste år er der kommet flere og flere til for at gå Halloween-ruten igennem byen. Og arrangementet har simpelthen fået for stor succes, til at den frivillige arbejdsgruppe kan følge med. Til sidste Halloween, som blev afholdt i 2019, kom der 700-800 mennesker, og det er simpelthen for mange til, at det kan blive en god oplevelse for både de besøgende og for alle de frivillige, der er en del af projektet, mener Runa Valhøj.

- Til seneste Halloween var vi først færdige omkring klokken 00.30, fordi der kom så mange fortæller Valhøj og tilføjer:

- Det betød jo, at nogle af skræmmerne måtte gå hjem, mens der stadig var besøgende på ruten, da de skulle op og på arbejde eller i skole dagen efter. Derfor blev det både for de frivillige og de besøgende en lidt flad oplevelse henad aftenen, da der var færre og færre skræmmere på ruten. Og det vil Runa Valhøj og arbejdsgruppen i år gerne undgå.

- Nogle besøgende måtte også vente tre timer på at blive sendt afsted på ruten, fordi der kom så mange, og det er jo heller ikke i orden. Derfor har de i år valgt at indføre et billetsystem.

- Det er vi blevet nødt til for at sikre os, at der ikke kommer for mange, siger hun. Arrangementet, der førhen har været gratis, vil derfor i år koste et lille beløb.

- Det er jo imod vores principper, at det skal koste penge, men vi bliver nødt til at tage et lille beløb for billetterne, da vi skal betale til billetsystemet. Derfor vil billetterne koste omkring 20 kroner, og der vil være 500 styks til salg. Hvornår billetsalget begynder er endnu ikke besluttet.