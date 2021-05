Haller udnævnt til grønt idrætsanlæg

Mønshallerne har fået et lille klap på skulderen i det løbende arbejde med at blive mere bæredygtig.

Tidligere på ugen fik ledelsen overrakt et Green Sport Facility-diplom som bevis på, at kultur- og sportshuset er certificeret som grønt idrætsanlæg.

Med udnævnelsen til Green Sport Facility følger en række forpligtelser til at blive ved med at tage skridt i en mere grøn retning, når huset renoveres, drives og udvikles.

- Vi glæder os til at gøre noget godt for miljøet, så de kommende generationer også kan nyde det,som vi nyder godt af i dag. Ligesom vi har gavn af alt det, som vores forgængere har skabt og

Diplomet blev overrakt af Henrik Høy-Caspersen fra Halinspektørforeningen (HI), som er en organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren. HI har udviklet Green Sport Facility-ordningen sammen med HORESTA - den danske brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Green Sport Facility er et miljømærke for idrætsanlæg, som sportshaller, svømmeanlæg, sportspladser, skøjtehaller og arenaer. Ordningen er en søster-ordning til Green Key, som findes på hoteller.