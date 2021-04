Det har været noget af en flad fornemmelse at træne håndbold udendørs i de kolde og våde måneder, så 13-årige Max Thier, 12-årige Marius Otto og 13-årig Erik Rasmussen er alle glade for, at de nu kan få lov at komme indenfor igen. Foto: Lars Christensen

Halgulv under fødderne er bare bedre

Lukkede haller har været en pine for mange idrætsforeninger i lang tid, men nu kan man omsider mødes indendørs i haller og klubhuse. Hvis man vel at mærke er under 18 år eller over 70 år.

Håndboldspillerne i Sydsjællands Håndboldklub er nogen af dem, der i den grad har set frem til endelig at kunne få halgulv under fødderne igen.

For spillerne selv har det også krævet en hel del tilvænning pludselig at skulle spille udendørs.

- Det var ret koldt til at starte med, men her på det sidste var det ikke så slemt, lyder det fra Marius Otto.

Håndboldklubformanden synes, at det overordnet set er gået godt med at få afviklet træningen udendørs.

- Vi har faktisk haft et rigtig fint fremmøde. Det har selvfølgelig været nødvendigt at aflyse et par gange, når det har regnet. Silende regn og håndbold passer ikke så godt sammen. Og vi har også måttet ændre i træningstiderne, så det ikke nåede at blive for mørkt, forklarer formanden.