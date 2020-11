Nye Borgerliges Heino Hahn stiller spørgsmålstegn ved prisen på nedrivningen af Ørslevs gamle forsamlingshus. Foto: J.C. Borre Larsen

Hahn undrer sig over pris for nedrivning af forsamlingshus

Vordingborg - 27. november 2020 kl. 10:26 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Hmm, 400.000 kroner for at nedrive det gamle forsamlingshus i Ørslev. Det tal studser Nye Borgerliges Heino Hahn over.

- De seneste 10 år har det kostet 80.000-100.000 kroner, når vi har revet gamle huse og små gårde ned. Derfor blev jeg noget overrasket, da jeg hørte, at det har kostet 400.000 at fjerne Ørslev Forsamlingshus, siger Heino Hahn.

Det er udvalget for Plan og Teknik, som har afsat en million kroner fra landsbypuljen 2018 til nedrivning og indretning af et offentligt byrum på Rynkebjergvej 3 i Ørslev. Efter nedrivningen er der 600.000 kroner tilbage. Formand for Plan og Teknik Michael Larsen (R) forsvarer beløbet.

- At fjerne et forsamlingshus er ikke noget, man lige gør. Det skal også ryddes op bagefter. Det løber hurtigt op, siger Michael Larsen.

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde besluttede politikerne at sende den tomme grund i offentligt udbud. Michael Larsen håber, at kirken vil købe grunden. Herefter er der lagt op til, at kirken får overdraget de resterende 600.000 kroner, så den sammen med det tidligere lokalråd og beboerne kan indrette pladsen til et grønt byrum med blandt andet borde og bænke og en sti, der fører hen til et aktivitetsområde bag skolen.