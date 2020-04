Se billedserie Charlotte Mathiasen, leder af Privatinstitutionen Slotsparken i Vordingborg, var mødt ind i går på arbejde for sammen med kollegaerne at planlægge en ny hverdag med coronavirus i samfundet. Foto: J.C. Borre Larsen

Hænder skal vaskes i skurvogn før adgang

Vordingborg - 15. april 2020 kl. 05:29 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejj, det kan ikke være rigtigt, tænkte Charlotte Mathiasen, da hun hørte, at landets skoler og daginstitutioner som de første skulle genåbne efter påske.

Hun var vant til at gå isoleret derhjemme og være yderst forsigtig, når hun handlede ind i supermarkedet. Nu skulle hun sammen med kollegaerne passe op mod et halvt hundrede børn. Men der er ingen vej udenom. I morges klokken 6.30 tog Charlotte Mathiasen som leder af Privatinstitutionen Slotsparken i Vordingborg og resten af personalet imod de første børn.

- Jeg har bearbejdet det i påsken. Vi er nødt til at komme i gang, og så må vi tage de nødvendige forholdsregler, så børnene får den rigtige omsorg, siger Charlotte Mathiasen.

Som at gå på line Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbningen kom tirsdag eftermiddag i sidste uge.

Dagen efter holdt Slotsparkens bestyrelse møde for at lave en overordnet handleplan. Fra i dag af kan pædagogerne og børnene så se frem til en helt ny hverdag. Foran børnehaven står en skurvogn med toiletter og håndvaske. Den skal forældre og børn, maks. to familier ad gangen, som går ind i hver sin afdeling, bruge til at vaske hænder, inden de åbner lågen til børnehaven.

Forældrene må ikke, nyvaskede hænder eller ej, komme indenfor i børnehaven. De skal aflevere deres afkom ved hver af de tre stuers hoveddør.

- Man kan ikke bare sætte et barn af ved hoveddøren, så personalet kommer til at have kontakt med forældrene. Der vil helt sikkert være børn, små som store, der får brug for en hånd i opstarten. Det bliver som at gå på line, vurderer Charlotte Mathiasen.

Den nye hverdag indebærer eksempelvis også, at børnene skal opdeles i grupper, de skal vaske hænder hver anden time, deres sengetøj skal forældrene vaske hver dag, legepladser bliver opdelt med minestrimmel, og der må ikke være sygdom blandt børn og personale.

- Vi kommer til at følge mange retningslinjer, siger Charlotte Mathiasen.

Telte giver ekstra rum Slotsparken har i alt 54 børn. Der er på grund af faren for coronasmitte ikke plads til dem alle sammen indenfor, så Slotsparken har lejet fire festtelte.

- Vi kan bruge teltene som grupperum. I forvejen er vi ude hele dagen, men da vi ikke alle kan samles under vores overdækninger, som vi plejer, når vi spiser eller står i ly for regnen, har vi brug for ekstra læ-muligheder, siger Charlotte Mathiasen.

Prøver at undgå fejl Slotsparken får dog en blød start. Ifølge lederen er der i dag, onsdag, kun 10 børn, som har behov for at blive passet. Det giver pædagogerne tid til at vænne sig til den nye hverdag med en lumsk coronavirus i samfundet, samtidig med, at de drager omsorg for børnene.

- En fuld stue ville gøre det sværere at leve op til retningslinjerne. Vi har brug for forberedelse, og i starten prøver vi bare at undgå for mange fejl.

Skurvognen med toiletter og håndvaske

skal benyttes inden adgang til børnehaven.

Foto: J.C. Borre Larsen