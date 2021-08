Hårbølle Havn har levet en omskiftelig tilværelse, mens politikerne er blevet enige med hinanden og sig selv om havnens renovering, som nu skal sendes i nyt udbud. Foto: Lene C. Egeberg

Hårbølle Havn bliver sendt i licitation igen

Vordingborg - 13. august 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

Det kan få vidtrækkende konsekvenser for anlægsprojekter i Vordingborg Kommune, at priserne i bygge- og anlægsbranchen på det seneste er steget kraftigt - og den planlagte renovering af Hårbølle Havn er blot et af de første steder, at prisstigningerne for alvor lader sig mærke.

Sådan lyder det fra Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget, efter at udvalget onsdag kiggede på de nye overslag for, hvad renoveringen af Hårbølle Havn forventes at koste. Det er en udgiftspost, som der sidste år blev sat 6,25 millioner kroner af til, men som nu - hvis alle ønsker skal opfyldes - snarere vil koste næsten 12 millioner kroner.

Det er en streg i regningen for et udvalg, som i forvejen var splittet i sagen sidste år, inden der med budgetforliget blev opnået enighed om de 6,25 millioner, men selvom beløbet altså nu ser ud til at blive væsentligt højere, så holder enigheden i udvalget stadig.

Man har nemlig nu valgt, at der skal laves et nyt udbud på renoveringen af Hårbølle Havn, og her skal entreprenørerne ikke blot afgive bud på én opgave - men på to alternative muligheder.

Kommunens rådgiver, Broconsult, har nemlig anbefalet to nye løsningsmodeller, som i begge tilfælde vil medføre, at udgifterne til det samlede projekt reduceres, blandt andet ved alternative valg af materialer, ændret udformning af dele af projekt samt fravalg af et af brugernes ønske til arbejdet, nemlig etableringen af et slæbested.

Det er disse to løsninger, entreprenørerne nu bliver bedt om at byde ind på. Hvis udbudet følger de estimater, som kommunen på forhånd er kommet frem til, så vil den samlede havnerenovering derefter komme til at koste mellem cirka ni og 10 millioner kroner.

- Vi håber en lidt skarpere pris i et nyt udbud, og vil så tage stilling til det i udvalget. Men selvom vi ryger ind i en fordyrelse af projektet, så er vi indstillet på, at vi bliver nødt til at bruge flere penge end ventet. Det er brandærgerligt, men sådan som tingene udvikler sig indenfor byggebranchen både til lands og til vands, så er det bare sådan lige nu, at tingene eksploderer. Og vi har en stensikker fornemmelse af, at det ikke ville blive billigere af, at vi udsatte det eller opdelte det i etaper, siger udvalgsformand Michael Larsen.

Det var de socialdemokratiske medlemmer af udvalget, der sidste år slog sig i tøjret over det, der den gang lignende en udgift på godt fem millioner kroner, og Michael Larsen selv hørte til blandt dem, der kraftigt pressede på for, at renoveringen skulle gennemføres, prisen til trods.

Ville du stadig have den holdning, hvis du havde vidst dengang, hvor dyrt det nu bliver?

- Det er jo et spørgsmål, om havnen skal være der eller ikke være der, og så længe vi er enige om, at det skal den, så må vi acceptere, at det bliver dyrere, siger Michael Larsen.

I det bredere perspektiv er prisstigningerne i byggebranchen dog et endnu større problem for Vordingborg Kommune end bare, hvad man nu ser med Hårbølle Havn, påpeger han.

- Med de prisstigninger ryger vi jo ind i gevaldige problemer med hele vores anlægsbudget i Vordingborg Kommune og for den sags skyld også i landets andre kommuner. Det kører helt ned af bakken og kommer til at få betydning for hele vores budget. Sådan som det udvikler sig, vil vi kun kunne lave det halve af det, vi ellers ville have gjort, siger Michael Larsen.