Selvom Foreningen for Traditionelle Håndværk stadig er meget ny, så er man allerede kommet godt i gang med flere projekter såsom en kano og en jolle. Nu glæder Klaus Lindegaard og Stefan Preusche sig til, at Støberihallerne kan blive en smeltedigel for byens borgere. Foto: Lars Christensen

Håndværksfolk jubler over støberihalplaner

Selvom det ikke bliver det projekt, som de i sin drømte om, så har folkene fra Foreningen for Traditionelle Håndværk svært ved at få armene ned over fremtidsudsigterne for Støberihallerne i Præstø.

- Jeg er så glad for, at bygningerne bliver bevaret. Det var det ønske, der startede hele det her arbejde, forklarer Stefan Preusche, der er en af tovholderne bag foreningen.