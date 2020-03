Mogens Larsen har haft håndsprit i Bog & Ide i halvanden uge, og nu har han også sikret, at en palle fuld af de eftertragtede dråber er på vej til handelsforeningens medlemmer. Foto: J.C. Borre Larsen

Håndsprit på vej til butikker

Vordingborg - 19. marts 2020 kl. 05:34 Af Nina Lise

Coronastramningerne betød travlhed for Mogens Larsen, formand for Bycentrum Vordingborg, da han mødte ind onsdag morgen. Planen var at pakke bøger ud, men i stedet endte boghandleren med at koordinere indkøbet af en palle med 96 dunke håndsprit.

- Jeg har to telefoner, der kimer, og det vælter ind med beskeder og mails. Vi køber håndsprit for 50.000 kroner, så det er mange penge, vi disponerer over på medlemmernes vegne. Vi risikerer at brænde inde med det, men på den anden side er vi også nødt til at udnytte de muligheder, der er, for at vores medlemmer kan holde åbent, siger en travl Mogens Larsen mellem to opkald fra apotekeren og en strøm af sms'er fra medlemmer, der gerne vil aftage de eftertragtede dråber.

- Nu får jeg lige at vide, at butikkerne gerne må holde åbent, selvom de ikke kan skaffe håndsprit. Så skal de bare gøre opmærksom på, at det ikke er tilgængeligt, korrigerer Mogens Larsen sig selv.

Han modtog onsdag mange opkald fra kunder, der var i tvivl om, hvorvidt Bog & Ide holder åbent. Det gør den, forsikrer Mogens Larsen. Og det samme gør mange af de øvrige specialforretninger i Vordingborg.

- Vi er heldige, at vi ikke har arkader eller et storcenter. Vi er mange, der er glade for, at vi må få lov at møde ind og åbne vores butikker, men samtidig føler vi med frisører, negleteknikere og de andre, der ikke må holde åbent. Så det er en lidt ambivalent følelse, siger Mogens Larsen.