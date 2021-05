HD-Glas solgt til nye ejere

- Det er godt, at der er nogen, der er glade for den, og som vil køre den videre. Den er jo for god til at lukke. Selvom hverken Dennis Frimann eller Mikkel Saksenborg har erfaring med at drive butik, har de fuld tillid til, at de kan drive forretningen i Algade. - Vi har begge to en virksomhed, som bliver en del af butikkens tilbud. Og så har vi ansat en enkelt medarbejder til at stå i butikken, fortæller Dennis Frimann, som har haft et tømrefirma i 15 år. Medejeren Mikkel Saksenborg har haft et engrosfirma i otte år, som sælger lister til indramning. Butikken er stort set den samme, som da den var ejet af Dan og Linda Rasmussen, forklarer Frimann. De to nye ejere har fortaget få ændringer i forhold til indretningen i butikken og så tilbyder Frimann og Saksenborg nye ydelser, i følge af at deres to virksomheder bliver en del af butikkens sortiment.