H.C. Andersens Verden har tidligere inviteret til juleforestillinger i Bio Bernhard, men det er første gang, oplevelseparken holder juleåbent med juleaktiviteter. Her et billede fra sidste års opførelse af »Snedronningen«. Foto: J.C. Borre Larsen

H.C. Andersens Verden får støtte til julemarked

Corona-krisen har været hård for Birger og Tanja Bovin fra H. C. Andersens Verden ved Skovhuse.

Teaterparken valgte i starten af corona-krisen at droppe årets sæson, fordi man ikke kunne se en mulighed for at give børnene en god oplevelse i parken.