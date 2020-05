H.C. Andersens Verden dropper hele sæsonen

- Alt det vi står for er forbudt i den her tid. Nærværet, kontakten og alle sanserne, forklarer Tanja Bovin, der driver parken sammen med sin mand, Birger Bovin.

- Vi mener, at vi ville gå for meget på kompromis med esensen af oplevelsen i H. C. Andersens Verden, hvis vi åbner parken, tilføjer hun.

Ægteparret har over de sidste otte år bygget teaterparken op med kreative kulisser, små legehuse og værksteder. Parken er gennem årene vokset i popularitet og er nået langt ud over kommunegrænsen. I 2018 modtog H.C. Andersens Verden kommunens kulturpris.

- Flere turister har givet udtryk for at de kommer i H. C. Andersens Verden på lige fod med Legoland og Tivoli. Vi vil ikke løbe den risiko, at vi ikke kan indfri de forventninger, der er til et besøg hos os, fortæller Tanja Bovin.